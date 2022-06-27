استقرار أسعار الدواجن والبيض في مصر لليوم الاثنين 27-6-2022

اليوم الاثنين بتاريخ 27 من شهر يونيو الجاري، تشهد مصر استقرارا في أسعار الدواجن لليوم الثاني على التوالي، حيث تراوحت أسعار الدواجن من 34 ل35 تسليم أرض المزرعة.

في حين وصل سعر الكيلو للمستهلك حوالي 40 جنيه، فيختلف سعر الكيلو من مكان لآخر، حسب أسعار النقل وأرباح التجار.

متوسط سعر الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء قد بلغ 34 جنيه للكيلو بالمزرعة.

سعر الفراخ الساسو في المزرعة 47 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض يسجل من 5.45 إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو يسجل من 4.25 إلى 5.25 جنيهات للكيلو.

أمهات بيضاء بسعر 27 جنيه.

أسعار البيض في مصر

كما استقر سعر كرتونة البيض في المزارع استقرارا ملحوظًا، فبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 54 جنيه، وسعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 56 جنيه، وسعر كرتونة البيض البلدي 59 جنيه، وهذه الأسعار مستقرة بعد ارتفاع 4 جنيهات في منتصف الأسبوع الماضي عن هذه التداولات.

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