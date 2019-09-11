استعلم من هنا عن مخالفتك المرورية عن طريق حروف الرخصة الخاصة بك وأنظمة الدفع عن طريق فوري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توفيرها لخدمة الإستعلام عن مخالفات المرور للمواطنين، وذلك عن طريق رابط بوابة الحكومة المصرية، وأصبح يُمكنك الإستعلام عن المخالفات المرورية بطريقتين، سوف نوضحهم في السطور القادمة في تلك المقالة.







وفي إطار حرصما في موقع “نجوم مصرية” سوف نوضح لحضراتكم كل مايدور في أذهانكم، وذلك تسهيلاً على حضراتكم وتوفيراً للوقت، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة لديكم ليصلكم المزيد من الأخبار .

طرق الإستعلام عن المخالفات المروية







إدخال أرقام وحروف الرخصة الخاصة بك. إدخال الأرقام الخاصة بالرخصة فقط، ولا بد من تحديد المحافظة ونوع الترخيص سواء ملاكي أو أجرة، أو غير ذلك.







خطوات الإستعلام عن المخالفات المروية

الدخول إلى رابط موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية.

ثم إدخال رقم الرخصة الخاصة بك، واختر المحافظة، وفئة الترخيص.

قم بالضغط على أيقونة “عرض إجمالي المخالفات”.







ويمكنك أيها المواطن دفع مخالفاتك المرورية من خلال أقرب مكنة فوري في منطقتك، وذلك من خلال برقمك القومي، وبالأرقام الموجودة على لوحة سيارتك، ورقم المحمول الخاص بك، وسوف تصلك الشهادة الخاصة بالمخالفات إلى المنزل في خلال مدة 4 أيام طبقاً لما هو مذكور في موقع فوري.

ويذكر أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومثلها المستشار هشام حسين حمدي رئيس الاستئناف مدير النيابات، والهيئة القومية للبريد ومثلها عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

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وفي النهاية نتمني أن نكون قمنا بالإفادة الكالمة لحضراتكم، ووفرنا الروابط الخاصة بالمخالفات,