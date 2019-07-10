استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم لوحة السيارة.. خطوات تسديد قيمة الغرامة.. كيفية استخراج رخصة القيادة

استعلم عن مخالفات المرور أصبح من السهل أن يتم التعرف على المخالفات المرورية، وذلك عن طريق الرقم الموجود على اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، حيث يتم ارسال رسالة قصيرة برقم اللوحة المعدنية إلى الرقم 93222 والتكلفة 150 قرش للرسالة الواحدة، أو يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة المصرية، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة قانون المرور الجديد في جمهورية مصر العربية, لتتمكن من الدخول على الرابط, استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم لوحة السيارة.

استعلم عن مخالفات المرور.

قام المجلس الأعلى لرئاسة الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد، وذلك لمحاولة الحد من الحوادث التي قد انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي كانت من أهم أسبابها هو عدم التزام السائقين, سواء سائقي السيارات الملاكي والأجرة، فجاء هذا القانون بقواعد وأسس عالمية للمرور، مع توقيع أقصى أنواع العقوبات على من لم يلتزم بالقانون.

العقوبات الخاصة بقانون المرور الجديد.

في حالة وجود زجاج فامية على السيارة، يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه بالإضافة إلى دفع 50 جنيه قيمة مصالحة , أما في حالة عدم ربط حزام الأمان أثناء السير، يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه, أما في حالة السير عكس الإتجاه يتم سحب الرخصة لمدة شهر, أما في حالة ركوب الدراجة البخارية دون خوذة الرأس يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه, أما في حالة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه, أما في حالة فرض أجرة كثيرة على المواطنين بخصوص سيارات الأجرة، والحصول على مبلغ أكثر من المفروض، ويتم توقيع غرامة من 1200 إلى 1500 جنيها, أما في حالة عدم نقل الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، ويتم توقيع غرامة من 1200 إلى 1500 جنيها, أما في حالة القيام بأعمال غير مشروعة في السيارة في الطريق العام، يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيها.

يعتمد هذا القانون على النقط، وذلك بمعنى أن يكون لكل سائق ثلاثون نقطة، وعند القيام بكل مخالفة يتم الخصم من تلك النقاط، على أن تكون الفئات مقسمة لشرائح يبلغ عددها خمس شرائح، وسوف نقدم لكم العقوبات الخاصة بقانون المرور كالآتي:-

السير بالمواد المحظور السير بها يتم دفع غرامة تتراوح من مائتي جنيه إلى خمسة آلاف.

التعدي على أحد القائمين على المرور يتم دفع غرامة تتراوح ما بين ثلاثمائة جنيه إلى ألف ونصف جنيه.

استعلم عن مخالفات المرور.

في حالة ترك السيارة معطلة على الطريق دون الإبلاغ عن وجود عطل بها يتم دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين مائتي جنيه وحتي ألفي جنيه

عند مخالفة أحد ضباط المرور يتم دفع غرامة تتراوح مابين خمسمائة جنيه حتى ألف جنيه.

إذا تمت القيادة والقائد كان متعاطي مخدر يتم دفع مبلغ مالي من ألف جنيه حتي ثلاثة آلاف جنيه.

إذا كانت السيارة لا تحمل لوحة معدنية يتم دفع غرامة مقدارها ألف وخمسمائة جنيه.

إذا تم استخدام أي أجهزة تحاول التأثير على جهاز الرادار يتم دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه.

في حالة عدم وجود طفاية حريق بداخل السيارة يتم دفع غرامة مالية مقدارها ثلاثمائة جنيه.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور.

لمعرفة المخالفات اتبع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني — خدمات نيابات المرور

تقوم بكتابة رقم لوحة السيارة في المكان المخصص لها برقم الرخصة وتعبئة المربعات

يتم تحديد اللوحة إذا ما كانت أرقام أو حروف كما هو موضح بالصورة .

تحديد نوع المخالفة المرورية سواء رخصة قيادة أو رخصة سيارة .

تظهر نتيجة البحث قائمة بإجمالي المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة.