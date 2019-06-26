استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2019 و طريقة السداد

استعلم عن فاتورة الكهرباء, تهتم الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء والتوزيع بجميع فروعها في أنحاء جمهورية مصر العربية، بأن تقدم أداء أفضل لعملائها عن طريق الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها الشركة، وذلك كنوع من أنواع التخلص من الروتين الممل في إجراءات الدفع بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، حيث أطلقت خدمة إلكترونية جديدة يستطيع العميل من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد عن طريقها أيضا.

استعلم عن فاتورة الكهرباء.

قامت الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء بإطلاق خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، حيث سنقوم بتوضيح خطوات الدخول للاستعلام وكذلك القيام بعملية السداد, كما يمكنكم الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 و طرق السداد عبر المصرية للاتصالات.

استعلم عن فاتورة الكهرباء.

خطوات معرفة قيمة الفاتورة.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة الكهرباء والطاقة — من هنا

قم بالضغط على ايقونة خدمات

اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة

سوف تظهر جميع شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية

قم بالضغط على شركة الكهرباء التابع لها تبعا لمكان الإقامة–من هنا والتي يتواجد اسمها في فواتير سابقة

قم بالضغط على كلمة بحث ثم انتظر بعض الوقت، وسوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء

معرفة قيمة الفاتورة لسكان محافظة القاهرة

تختلف طرق الاستعلام من محافظة لأخرى، وسنقدم لكم طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة لسكان محافظة القاهرة، والتابعين لشركة كهرباء شمال القاهرة للإنتاج والتوزيع، وهي كالتالي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية

سيقوم بطلب عدة بيانات فقم بإدخالها

الضغط على كلمة بحث.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء يكشف موعد إلغاء الدعم نهائيا عن قطاع الطاقة.

معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لسكان الدلتا

إن شركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع تضم ثلاث محافظات وهي:- محافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق عدة خطوات كالتالي:-

قم بالضغط علي رابط موقع وزارة الكهرباء

اختر شركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك، وذلك عن طريق الارقام التي تكون متواجدة في فاتورة سابقة

ثم قم بالضغط على كلمة بحث

بعد ذلك يتم ظهور قيمة الفاتورة.

روابط شركات الكهرباء.

جدول بأسعار الشرائح.

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر -50 كيلو وات سعر الكيلو 22 قرش سعر الكيلو 13 قرش من 51- 100 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرش من 101 – 200 كيلو وات سعر الكيلو 36 قرش سعر الكيلو 28 قرش من 201 – 350 كيلو وات سعر الكيلو 70 قرش سعر الكيلو 55 قرش من 351 – 650 سعر الكيلو 90 قرش سعر الكيلو 75 قرش من 651 -1000 كيلو وات سعر الكيلو 135 قرش سعر الكيلو 125 قرش من صفر – 1000 كيلو وات سعر الكيلو 145 قرش سعر الكيلو 135 قرش فاتورة الكهرباء لعملاء شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء قم بالدخول على الموقع عن طريق الضغط هنا أو الدخول عن طريق البحث في جوجل بجملة “شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” والدخول على النتيجة الأولى وإختيار “فاتورة الكهرباء” من الشريط أعلى الموقع جهه اليسار وعندها سيتم تحويلك لصفحة الإستعلام. ونتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية جميع ما يصدر من تصريحات وأخبار تتعلق بالتعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، وكذلك الموعد المحدد لتفعيل هذه التعريفة، وفي حال كان لديكم أسئلة أو استفسارات، يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار وسنجيب على جميع التعليقات الخاصة بكم تباعاً.

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