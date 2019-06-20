استعلام عن فاتورة التليفون الارضى لشهر يونيو لعملاء المصرية للاتصالات

نقدم لكل عملاء المصرية للاتصالات ولزوار موقعنا “نجوم مصرية” الكرام ، توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الخط الارضى لشهر يونيو 2019 وكذلك يمكن لكل عملاء الخط الارضي المشتركون في الربع سنوى وهو الذين يسددون الفاتورة كل ثلاثة أشهر الان الاستعلام على فاتورة الخط الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات .
استعلام عن فاتورة التليفون الارضى
حيث توفر المصرية للاتصالات لعملائها العديد من الخدمات والمزايا لسهولة معرفة فاتورتك بالتفصيل، فمن خلال موقعها الرسمي يمكنك فقط اتباع الخطوات وخلال دقائق سيتم استعلام عن فاتورتك لشهر بريل 2019 ، وكم المبلغ المستحق سداده وكذلك كم قيمة استهلاك الربع سنوي للتليفون الأرضي، بالإضافة إلي طريقة تقسيم المبلغ المستحق فى الفاتورة ولك حرية اختيار طرق تقسيمه.
دفع فاتورة التليفون الارضي
يمكنكم بدء دفع الفاتورة والقيمة المستحق بدون اى رسوم اضافيه من خلال الانترنت وايضا من خلال كروت الائتمان الفيزا، أما عن طريقة استعلام عن الفاتورة من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:-
استعلم عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2019 موقع المصرية للاتصالات
أولاً:عليك الخول على موقع المصرية للاتصالات
ثانياً: اتباع التسجيل كما هو موضح بالصوره امامك
ثالثاً: ستفت أمامك نافذة تحمل كود المنطقة كل ما عليك هو ادخال كود المحافظة
ثم ادخل رقم تليفونك الارضي ثم اضغط على كلمة اظهر الفواتير، وخلال دقائق سيتم ارفاق الفاتورة الخاصة، وإليكم صورة توضيحية للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات.
التعليقات
تليفوني 035768524 عطلان منذ شهرين باكوس اسكندرية موبايل 01225992039
كيف يمكن معرفه قيمه فاتوره التليفون الارضى لشهر ابريل وجميع المواقع لا تفتح ولا تعمل . اذا كان فيه مشكله يجب وضع رساله على الموقع لتعريف المتصلين ولكم جزيل الشكر للرد على الرساله
كفايه ضحك على عقلنا ولا موقع واحد عايز يفتح بلاش اسشتخفاف بنا شويه ادب
لو سمحتم الفاتورة كام ٠٣٥٣٤٥٥٠٣
۰۲۵۵۳۰۲۰۳
عند الاستعلام أو خدمة السداد يتم عرض إعلان شركة we للممثل أحمد عز ولايمكن الاستعلام أو السداد
الموقع لا يستجيب لادخال رقم التليفون برجاء التعديل
ولا موقع عدل اعرف منة الفاتورة
معقول نوصل نت ومافيش نت امبارح جبت رويتر نحط الفيشه ميجيش نت والله حرام
هتفضلو بها يم لحد امتى مش عارف استعلم عن الفا توره اكنى بدور على ابره فى قوم اش اعوذ بالله
عايز اعرف فاتورة النليفون
الاعلان الى على الصفحه ممل ومفرق وغير مجدى كل لما اعمل اظهار ينط ويرجع يعطى على المحتوى كده الموقع يكون فاشل فى تحقيق الغرض منه
معرفة فاتورة التليفون الارضى شهر سبتمبر 2018
الموقع لا يستجيب
أريد معرفة رقم التليفون الأرضي وأنا لسة أول شهر لي اشتراك والوصل وقع مني وأنا خارج البلاد كيف أعرف الرقم
مش عارف استعلم فاتورة التليفون الارضي رقم الهاتف 2034847 كود المحافظة 050
33752312
46136829
٢٥٦٢٤٩٦