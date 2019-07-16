استعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 من خلال الرقم عبر شركة المصرية للاتصالات

ننشر كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، حيث أتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لكافة عملائها وذلك عبر الإنترنت، كما يمكن سداد الفاتورة بالعديد من الطرق التي تقدمها الشركة والتي سوف نتطرق لذكرها اليوم من خلال هذا المقال المقدم من موقعنا نجوم مصرية، حيث تُتيح الشركة الاستعلام عن الفاتورة بدء من يوم الاثنين الموافق 15 يوليو حتى 15 من شهر أغسطس، وذلك للعملاء التابعين لنظام الثلاثة أشهر.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

ويبدأ عملاء الشركة المصرية للاتصالات في عملية الاستعلام عن قيمة الفاتورة من أجل سدادها بداية من 15 يوليو، ونجد العديد من المواطنين يتسألون عن كيفية الاستعلام وسداد الفاتورة، وهذا ما سنوضحه اليوم من خلال هذا المقال، تابعونا:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

أولا لابد من الدخول إلى رابط موقع شركة المصرية للاتصالات.

ثم الضغط على الاستعلام بالتليفون، وثم كتابة كود المحافظة التابع لها، ورقم الخط الأرضي.

ثم النقر على كلمة إظهار الفواتير.

كما يمكنك الاستعلام عن فاتون التليفون من خلال رقم الحساب.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق يمكن سداد الفاتورة من خلالهم ومن اهم هذه الطرق: