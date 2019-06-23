استعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2019 وطرق دفع الفواتير إلكترونياً

نقدم شرح كيفية استعلام عن فاتورة الغاز إلكترونياً بالرقم القومي بمصر، وفق برنامج حساب الغاز وطرق دفع الفواتير للغاز 2019، فمع تطور طرق الدفع وسهولة استخدام الطرق الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد وتجنب المواطنين الزحام والضغط على فروع الشركات، قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بإنشاء خدمة الاستعلام إلكترونياً عن فاتورة الغاز عن طريق النت منذ يناير 2018.

استعلام عن فاتورة الغاز بمصر

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونياً عن طريق إحضار إيصال مدفوع مسبقاً للغاز الطبيعي، وقم بالدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد ثم قم بإدخال البيانات الظاهرة أمامك عبر الفاتورة السابقة حيث تكون البيانات عبارة عن الفرع، الشقة، العمارة، البلوك و القطاع قم بكتابتها بدقة، بعد ذلك قم بالضغط على زر اعرض الفواتير لتتعرف على الفاتورة الخاصة بك، وتمت خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي.

وهنالك طرق متنوعة لسداد الفواتير عقب استعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي في مصر، ومنها:

تقدم شركة بتروتريد خدمات الشحن، على جميع الموبايلات، ودفع الفواتير، وتحصيلها دون النزول من المنزل، ويمكنك أيضاً التحصيل للفاتورة إلكترونياً، حيث يمكنك سداد فاتورتك بكل سهولة، وذلك عبر منافذ الدفع المختلفة مثل منفذ “فوري” أو “أمان”، في جميع محافظات مصر.

في حالة رغبة العميل دفع الفواتير إلكترونيا بالرقم القومي عليه إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع جوميا www.jumia.com.

إنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، باستخدام البريد الإلكتروني، وكلمة مرور خاصة بك.

انقر على اختيار”فاتورة الغاز”، من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية للسداد.

قم باختيار المنطقة التي تسكن بها.

قم بإدخال رقم هاتفك، والكود الخاص داخل فاتورة الغاز.

قم باستكمال إدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية، أو السحب الفوري على نظامك الخاص بالدفع، وبالخطوة الأخيرة تظهر رسالة إرشادية ” تمت العملية بنجاح”.

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