استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وخطوات الاستعلام عن المعاش عبر tk.moss.gov.eg

ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من أجل استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وذلك حيث يرغب الكثير من المواطنين في مصر في الاستعلام عن المعاش المقدم من قِبل وزارة التضامن الإجتماعي وذلك المعاش الذي تقدمه الحكومة المصرية للعديد من الفئات المحددة مثل المواطنون الذين تعدوا سن 65 ولا يعملون لأسباب خاصة بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يملكون دخل ثابت فيتم صرف هذا المعاش لهم من قبل وزارة التضامن الإجتماعي المصرية، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة متابعينا الكرام كل التفاصيل والمعلومات الخاصة باستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية عن أن المعاش الخاص بالتكافل والكرامة عن أنها تقوم بصرف هذا الدعم المالي لجميع الموطنين أصحاب الدخل المنخفض وأصحاب الدخل الغير ثابت وذلك بناءًا على عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر بالشخص مستحق الدعم، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط إلكتروني خاص بها يمكن جميع المواطنين من استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع المواطنين من انتشار فيروس كورونا في العالم كله، كما يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المعاش عن طريق الاتصال برقم 19680.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

عن طريق عدد من الخطوات البسيطة يمكن لكافة المواطنين مستحقي الدعم استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 كالآتي: