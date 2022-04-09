استعداد محافظة البحر الاحمر لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة

تقوم محافظة البحر الأحمر بعمل شبكة وطنية موحدة، وذلك من أجل خدمة الطوارئ والسلامة العامة للمواطنين، وتهدف هذه الشبكة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين داخل المحافظة وخفض الأعباء المالية عليهم ونقص نسبة ومعدات الجريمة، وخفض زمن الاستجابة للحوادث، وسرعة الوصول في حالة الكوارث وذلك في زمن مساوي للمعدلات العالمية، وجدير بالذكر أن هذه الشبكة سيتم تنفيذها في كل محافظات الجمهورية بهدف تحقيق الاستجابة للطوارئ والكوارث في زمن محدود وسريع، وتعد محافظة البحر الأحمر من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي سيتم بها تطبيق تلك الشبكة.

أهداف مشروع الشبكة الوطنية الموحدة

أكد السيد سكرتير عام محافظ البحر الأحمر اللواء عاطف وجدي أن عمل الشبكة الوطنية الموحدة تهدف لتطوير منظومة عمل النظام الوطني للطوارئ، وأن ذلك يساعد في حفظ بيانات الدولة المصرية والمحافظة على خصوصيتها، ويساهم في احتواء الأزمات والطوارئ والكوارث بشكل سريع، كما أن تلك الشبكة تحقق أهداف التنمية المستدامة الموضوعة في رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أن هذه الشبكة تساعد في إعطاء مصر تصنيف جيد ويدخلها ضمن الدول التي لديها خدمات طوارئ.

كيفية عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

الشبكة الوطنية لتقديم خدمات الطوارئ والسلامة العامة هي عبارة عن شبكة لاسلكية محمولة تابعة للحكومة تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، بعيدة عن شبكة الإنترنت كما أنها لا علاقة لها بشبكة الإنترنت وتعمل طبقًا للمعايير العالمية، وسيتم عملها بأيدي مصرية تقدم كافة خدمات الإتصالات المتطورة والتي تقدم خدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والسلامة العامة وذلك بخدمة المواطنين والسياح، وإمكانية معرفة المكان القائم به البلاغ في أقل من دقيقة والوصول إليه خلال دقائق معدودة، وطالب مدير إدارة الأزمات بالبحر الأحمر الأستاذ نادي نصيف بضرورة التدريب القوي والفعال للعاملين من أجل العمل بالمنظومة والشبكة على أكمل وجه.