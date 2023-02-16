استعداداً لشهر رمضان.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلاً رمضان بالمحافظة

في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، تفقد اليوم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، معرض “أهلا رمضان” لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة بلطيم، وذلك للإطمئنان على توافر السلع الضرورية قبل حلول شهر رمضان، كما استمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين الذين أشادوا بالمعرض وما يحتويه من السلع.

وخلال جولته أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، كما أنها حريصة على الاستمرار في خطة التوسع في افتتاح معارض “أهلا رمضان” ومعارض بيع السلع بالأسعار التنافسية في باقي مدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار، مضيفاً أن الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع.

يضم معرض أهلاً رمضان عدداً من الأقسام المختلفة، التي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والدقيق، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل وبتخفيضات من 20% إلى 30%، ومن جانبه وجه اللواء جمال نور الدين المسئولين بمديرية التموين ومجلس المدينة والمتابعة الميدانية، بالإشراف المستمر على المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، لافتاً إلي أن تعدد المعارض يسمح بإيجاد منافسة بين التجار لخفض أسعار السلع، كما أنه يُتيح الفرصة للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار المتداولة.