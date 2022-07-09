استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022

وضعت الأجهزة المختصة في محافظة البحر الأحمر، خطة متكاملة بالتعاون مع الإدارات والمديريات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، لتأمين الزائرين المقبلين من كافة المناطق للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى في الفنادق والقري السياحية بمدن البحر الأحمر، إذ أنه من المتوقع وصول عدد زائري البحر الأحمر ما يقرب من نصف مليون زائر في أسبوع العيد، كما أن الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة تنتشر بشكل كبير في المناطق المختلفة والطرق والميادين، مع تنفيذ الإجراءات الأمنية بدقة عالية على الكمائن الخارجية مع المحافظات، واستخدام البوابات الإلكترونية والكلاب التي تم تدريبها وزيادة دائرة الاشتباه.

مرور البحر الأحمر يطالب الزائرين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق

كما طالب مسؤولو مرور محافظة البحر الأحمر، القادمين إلى مدينة الغردقة بسياراتهم لقضاء إجازة العيد الكبير، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، ولا يتم تجاوزها حمايةً لهم، والالتزام بالقانون، لاستقبال الزائرين من كل المحافظات لقضاء إجازة العيد على شواطئ القرى السياحية المختلفة بالبحر الأحمر، الى جانب ذلك فقد تم إصدار توجيهات بزيادة عدد رادارات مراقبة السرعات من أول طريق الزعفرانة شمالا إلى مدينة الغردقة، وكذلك طريقي سفاجا قنا وسفاجا الغردقة، إلى جانب زيادة عدد أفراد الأمن المتواجدين أمام الكاميرات، وكذلك زيادة الخدمات المرورية وتكثيف التواجد الأمني في المرافق العامة، وعدد الخدمات في الكمائن الحدودية وفي التجمعات إلى جانب التشديد على عمليات التفتيش للسيارات والأفراد.

كما شدد مرور محافظة البحر الأحمر على مدى أهمية الالتزام بقانون سيارات الأجرة بخصوص خطوط السير والتعريفة، كذلك نشر الخدمات المرورية قريبة من النادي الاجتماعي الممشى السياحى، وضرورة الالتزام بعدم الانتظار في أماكن غير مخصصة لذلك، كما تم تشكيل غرف عمليات عديدة رئيسية بالمحافظة و فرعية بمجالس مدن المحافظة وتكون تابعة للغرفة الرئيسية، إلى جانب إتاحة سيارات الإسعاف المجهزة بجانب ساحات الصلاة وتوفير الأدوية اللازمة، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كبيرة بجميع أقسام الاستقبال بمستشفيات المحافظة لاستقبال الحالات الطارئة في أي وقت.