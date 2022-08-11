استخراج جواز سفر للأطفال خطوة بخطوة والأوراق المطلوبة “هتيسرها عليكم”

استخراج جواز سفر الأطفال من الخدمات التي لقت إقبال كبير من قبل المواطنين لمعرفة خطوات الاستخراج والرسوم المطلوبة، وسنوضح في مقالنا على موقع نجوم مصرية الأوراق الرسمية المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال (الباسبور) لأول مرة، وعامة يتم استخراج الباسبور للأطفال من عمر يوم وحتي يبلغ 16 عام.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال

ليتمكن كل مواطن من استخراج جواز سفر لطفله (باسبور) لأول مرة وذلك طبقا لاجراءات سنة 2022، لابد أن يقوم المواطن بتجهيز بعض من الأوراق والمستندات الرسمية، ونوضح فيما يلي الأوراق المطلوبة لاستخراج باسبور لطفل لأول مرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال أو تجديده

هناك بعض الأوراق اللازم توافرها عند التوجه لاستخراج الباسبور للأطفال، وتلك الأوراق والمستندات هي:

أربعة صور شخصية حديثة للطفل تكون مقاس أربعة في ستة بخلفية بيضاء ولابد أن تكون واضحة المعالم.

بطاقة الرقم القومي للأب مدتها سارية وصورة منها.

شهادة ميلاد مميكنة للطفل وصورة منها، ويكون مكتوب بها الرقم القومي للأب.

أصل بطاقة الرقم القومي للمواطن للأطلاع وصورة منها وذلك إذا كان الطفل يبلغ 16 عام ويملك بطاقة رقم قومي.

ملحوظة: في حالة الرغبة في تجديد جواز السفر القديم لابد من إحضار أصل الباسبور القديم وصورة منه.

كيفية استخراج جواز السفر للطفل لأول مرة أو تجديده

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من استخراج جواز سفر للطفل لأول مرة أو تجديده، وتلك الخطوات هي ما يلي: