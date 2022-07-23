المستندات المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر لأول مرة

يشهد قطاع الجوازات في وزارة الداخلية عملية تطوير وتحديث، من أجل تلبية توجيهات اللواء محمود توفيق، والتي تهدف إلى تقديم خدمات سريعة وسهلة للمواطنين، وحرصا على مواكبة التحول الرقمي، حيث يتم استخدام طريقة النداء الآلي على المواطنين في مقرات الجوازات المطورة، بإشراف من مساعد وزير الداخلية اللواء يحيى عبد الكريم.

الأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر لأول مرة

قبل أن يذهب المواطن لاستخراج جواز السفر، لابد أن يكون لديه بعض الأوراق اللازمة، والتي من أهمها:

بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المفعول، وذلك بدءا من سن 16 عام، أما بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن السادسة عشرة، فيتم الاكتفاء بشهادة الميلاد المميكنة.

تقديم عدد 3 صور ملونة و حديثة، وبخلفية بيضاء مقاس 4×6.

الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته في بطاقة الرقم القومي.

مستند إثبات الحالة الاجتماعية.

سداد رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة: حيث تم تحديد رسوم استخراج جواز السفر حوالي 385 جنيها من أجل استخراج الجواز بداخل مصر و110 دولارا في أمريكا.

ما هي مدة استخراج جواز السفر المصري؟

يستغرق استخراج جواز السفر المصري في العادة، حوالي 3 أيام، أما المستعجل فيمكن استخراجه في خلال 24 ساعة، أما مدة استخراج بدل فاقد أو تالف أو انتهاء جواز سفر فهي حوالي 72 ساعة.

و أما مدة تجديد الجواز من مصلحة الهجرة والجوازات بالقاهرة فهي من 6 إلى 8 أسابيع عن طريق السفارة، أو يمكن تجديده خلال فترة التواجد في مصر فتستغرق إجراءات إصداره 3 أيام فقط.

كما يمكن القيام بإصدار وثيقة سفر مؤقتة، حيث تكون صالحة لمدة ثلاثة شهور، ويمكن تجديدها لمدة ثلاثة شهور أيضا مجانًا، على أن تكون الوثيقة صالحة لدولة الإقامة كما يمكن القيام بإضافة كل البلاد التي يرغب المواطن في السفر اليها، وذلك لحين استكمال كافة المستندات المطلوبة من أجل الحصول على جواز السفر.

تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج

وضعت وزارة الدولة المختصة بالهجرة وشؤون المصريين بالخارج الكثير من الضوابط والإجراءات عند اتخاذ الشخص قرار السفر والعودة إلى مصر من الخارج، حيث يستغرق إصدار الجواز الحديث من 6 إلى 8 أسابيع.

لذا ينبغي القيام بالتنبيه على المتقدم بطلب تجديد الجواز بوقت إصدار الجواز الجديد، حتى لا يفاجأ عند دخوله لمصر بأن جوازه القديم قد تم إلغاؤه، مما يجعل من دخوله للبلاد أمرا صعبًا.

حيث يمنع القانون وجود جوازي سفر ساريين في آن واحد للمواطن، لذلك فبرنامج الكمبيوتر مبرمج على استخراج الجواز الجديد، وإلغاء السابق بشكل أوتوماتيكي بمجرد الطباعة، منعا لأي خطأ بشري.

المصدر:

اليوم السابع

المصري اليوم