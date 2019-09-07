استخراج أجسام غريبة من أمعاء مريض بالمنصورة تشمل شوك وملاعق وخواتم وسلاسل







فى واحدة من الغرائب والعجائب التى تحدث فى حياتنا اليومية، ومن الأشياء التى قد لا تصدق، قام فريق طبي جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة باستخراج أجسام غريبة من أمعاء مريض تضمنت هذه الأجسام الغريبة ملاعق وشوك وخواتم وسلاسل، فيما يوصف بأنها من العجائب والغرائب فى عالم الطب والجراحة.







تعود القصة إلى وصول مريض يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعانى من ضمور فى المخ إلى مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة ، والمريض يعانى من آلام شديدة فى البطن، وتم إجراء الفحص الطبي على المريض باستخدام المنظار وكانت المفاجأة فقد أظهرت الأشعات والمنظار وجود أجسام غريبة فى أمعاء المريض، وتم إجراء استكشاف جراحي للمريض.

وبعد اكتشاف الأجسام الغريبة ومواجهة والدة المريض، أكدت بانها كانت تشكو من فقدان أدوات المائدة من شوك وملاعق، وكذلك فقدان عدد من الخواتم والسلاسل الخاصة بها، وعلى الفور تم الفحص الطبي باستخدام المنظار والإشاعات التى أثبتت وجود الأجسام الغريبة فى أمعاءا لمريض.







وقام الفريق الطبي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بإجراء عملية استشكاف جراحي، وتم استخراج عدد من الملاعب والشوك، وخاتم من الذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة من أمعاء المريض، وعن حالة المريض الآن فإنه خرج من العمليات وحالته مستقرة،

وتم عرض صورة تتضمن على الأجسام الغريبة التى وجدت داخل أمعاء المريض تم تداولها على مواقع التوصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للأجسام الغريبة المستخرجة من جسم المريض.







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