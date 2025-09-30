استبعاد “ديوان العامية” من جائزة الدولة التشجيعية يثير غضب الشعراء

شهدت الساحة الثقافية المصرية موجة غضب واسعة إثر إعلان المجلس الأعلى للثقافة عن فروع جائزة الدولة التشجيعية للعام الجديد، حيث تبين أن فرع “ديوان شعر العامية” تم استبعاده من قائمة الجوائز المتاحة للتقديم ضمن مجال الآداب، هذا القرار،ط الذي يمثل خروجاً مفاجئاً عن التقليد المتبع لسنوات، أثار حفيظة شعراء العامية الذين رأوا فيه تهميشاً متعمداً لأحد أهم روافد الإبداع المصري.

لطالما كان وجود “ديوان العامية” في جوائز الدولة بمثابة اعتراف رسمي بقيمة هذا اللون الشعري الذي يعبر عن وجدان الشارع المصري، ووسيلة لدعم وتشجيع المواهب الشابة تحت سن الأربعين، وبمجرد نشر قائمة الفروع، تبدد هذا الاعتراف، مما دفع الشعراء إلى التعبير عن رفضهم القاطع للقرار.

الشعراء يرون أن استبعاد فرعهم لا يمكن تبريره بأي ذريعة تنظيمية، بل يحمل دلالة سلبية على التمييز بين الفصحى والعامية في مؤسسات الدولة، وهو صراع قديم ظنوا أنهم تجاوزوه.

عبر عدد من شعراء العامية عن استيائهم الشديد من هذا الإقصاء، واصفين القرار بأنه تراجع خطير يضرب مصداقية الجائزة، ومن أبرز هذه المواقف:

الشاعر عبد الله محمد الحائز على جائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٢، صرّح بأن “ما حدث كارثة بكل المقاييس، ولو الكلام دا حقيقي فأنا بعلن عن تبرأي الكامل من الجايزة بعد حصولي عليها سنة 2022، وعدم ارتباط اسمي بيها من قريب أو من بعيد وأتمنى حد يتواصل معايا لتنسيق الموضوع ده ومسح إسمي من القايمة التاريخية للحاصلين عليها وتنسيق رجوع الجايزة المالية لخزانة الدولة، وأتمنى محاسبة المسئول عن هذا القرار.”.

بينما أكد الشاعر علاء أشرف الحائز على جائزة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية لعام ٢٠١٩ وجائزة أحمد فؤاد نجم لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٤، أن “القرار إن صح فسوف تكون قطيعة بينه وبين الجائزة مدى الحياة، وذلك لأنه يرى أن ما حدث إهانة للعامية المصرية العبقرية وشعرائها”.

وقال الشاعر محمد صادق الحائز على المركز الأول في مسابقة إبداع “مراكز الشباب” لعام ٢٠٢٥: “الخبر محزن، ويأتي كأنه مساندة من الوزراة لشعراء الفصحى على حساب شعراء العامية المصرية، وأتمنى إعادة النظر في هذا القرار الذي يُعد بمثابة ضربة قوية للعامية المصرية”.

أشارت أصوات أخرى إلى أن هذا القرار قد يكون محاولة لـ”توجيه” المشهد الشعري نحو الفصحى حصراً، مطالبين بلجان تحكيم ومسؤولين يؤمنون بأصالة شعر العامية بدلاً من محاولة إقصائه.

دلالة الاستبعاد وتأثيره على الأجيال

يعد الحرمان من الجائزة التشجيعية في هذا العمر تحديداً خسارة فادحة للشاعر، ليس فقط لقيمتها المادية، ولكن لأنها تمنح الشاعر دفعة ثقة رسمية في بداية مسيرته، استبعاد الفرع يحول دون اكتشاف المواهب الجديدة ودعمها مالياً، مما قد يدفع العديد من الشعراء إلى التراجع عن مواصلة النشر.

المطالبات مستمرة للمجلس الأعلى للثقافة بتقديم توضيح فوري ومقنع لسبب غياب ديوان العامية، وإلا سيظل هذا القرار وصمة في جبين التقدير الرسمي للإبداع الشعبي.