استبدال “التوك توك” بالميني فان وخطوات الاستبدال مع اعتراض السائقين على هذا القرار “حجمه مش مناسب”

ينزعج الكثير من الناس من كثرة إنتشار “التوك توك” في المحافظات والمدن بشكل كبير، لذلك تم مؤخرا حظر استخدامه واستبداله بالميني فان، وبخصوص هذا الأمر أوضح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، من خلال برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، بأنه سيتم استخراج رخصة للميني فان لمن هو أكبر من 18 عاما، وسيتم تطبيق قانون المرور عليه.







وأضاف اللواء أحمد هشام، أن الميني فان يعطي مظهر حضاري للمجتمع، بجانب أنه سيساعد على الانضباط المروري في المجتمع المصري، وأضاف أن التوك توك دخل مصر في عام 2005، ولم يتم دخوله عن طريق وزارة الداخلية، وأنما تم دخوله مصر عن طريق وزارة التجارة والصناعة، وحين دخوله مصر كان من المفترض أن يتم ترخيصه لكن هذا لم يحدث.

وأشار الخبير المروري، أن عدد التكاتك في مصر أكثر من 2 ونصف مليون توك توك، ولم يتم ترخيص سوى 266 ألف توك توك، وستتم عملية الاستبدال بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، وسيتم تسليم سيارات الميني فان لأصحاب التكاتك ودفع ثمنها بالأقساط، وأضاف أن بسبب أصحاب التكاتك فقدت مصر الكثير من الحرفيين والصناع.







واعترض الكثير من السائقين على هذا القرار، موضحين أنه لا يمكن استبدل التوك توك بالميني فان، بسبب حجمه وتركيبته فلا يمكن من خلال دخول الشوارع الضيقة أو الوقوف به على أبواب المنازل عند التوصيل، وهذا كما يفعل التوك توك.