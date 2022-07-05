ارتفاع إصابات كورونا في مصر بنسبة 8% يوميًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك زيادة فعلية بخصوص الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على أرض الواقع، مؤكدًا أن 90% من الحالات في مصر، بسيطة للغاية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي بفضائية صدى البلد “فيروس كورونا المستجد، لم ينته من العالم، ولا زال موجودًا حتى الآن”.

وتابع “وباء كورونا لا زال موجودًا في مصر، نحن دولة كبيرة ومفتوحة، لدينا كل أسبوع ما لا يقل عن نصف مليون من المسافرين القادمين من الخارج، سواء للسياحة أو الزيارة أو العمل. ونتيجة للانفتاح العالمي، لا زال الفيروس موجودًا في مصر والعالم”.

وشدد “حالات كورونا داخل مصر ارتفعت بنسبة 7 إلى 8% وتزداد يوميًا. يجب الاستمرار في الحرص والاحتياط والوقاية”.

ونوه “التجمعات المتوقعة خلال فترة عيد الأضحى، والمصايف والامتحانات، ستشهد تجمعات، يجب الحذر وتقليل الاختلاط، أي فرد يصاب بأعراض مشابهة بنفس أعراض الفيروس، يجب عزل نفسه مع تلقي العلاج”.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين “الفيروسات لديها قدرة كبيرة على التغير والتحول، من أجل البقاء ومقاومة التطعيمات”.

وأكد “الحالات بسيطة ولا تحتاج لدخول المستشفى. لتفادي زيادة الحالات، يجب ارتداء الكمامات باستمرار”.

وأوضح تاج الدين “نوصي باستمرار الاستعدادات لمواجهة الوباء. العناية المركزة ومستشفيات العزل موجودة، بجانب توافر رصيدنا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأتم “تجاوزنا نسبة 60% ممن تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد”.