ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في مصر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا في مصر صباح اليوم الجمعة بعد نحو أسبوع من التراجع الحاد، بسبب قرار الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الذهب، بالإضافة إلى استقرار سعر الذهب عالمياً بالدولار خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب عيار 24

ارتفاع سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية اليوم الجمعة بقيمة 11 جنيها في الجرام، بالمقارنة بسعر عيار 24 أمس الخميس في محلات الصاغة ليباع حاليا بـ 2542 جنيها، و 2514 جنيها في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 بالمقارنة بسعر أمس الخميس، وسجل الآن بـ 2225 جنيها للجرام، ويصل في حالة الشراء إلى 2200 جنيها، ويعتبر عيار 21 أكثر الأعيرة تداولا في محلات الصاغة جنوب مصر ” الصعيد”.

سعر الذهب عيار 18

ارتفاع أيضا عيار 18صباح اليوم بقيمة 9 جنيهات، بالمقارنة بين سعر أمس الخميس، ليصل الآن في حالة البيع إلى 1907جنيها، وفي حالة الشراء يصل 1885جنيها، ويعتبر عيار 18 الأكثر مبيعا في محلات الصاغة داخل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.