ادكو كلها تخرج لتشييع أحمد المسلماني ضحية الغدر برشيد والداخلية توضح ملابسات الواقعة

خرج الآلاف من مدينة ادكو بمحافظة البحيرة لتوديع ابنهم الشاب، أحمد المسلماني، تاجر الذهب، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بعد اعتداء غادر عليه بمدينة رشيد في منطقة السوق ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت منطقة المنزل الذي يسكنه المسلماني بكاءً بكثافة بالغة، حزنا على الفقيد، وغضبا على فاعلي الجريمة النكراء، وسيطرت حالة من الحزن والضيق الشديدين بعد نصب سرادق العزاء بشارع الفقيد، وكان أحمد يسير بينهم بالصدق والأمانة وحب الخير.

وطالب الأهالي بالقصاص من الغادرين، وأكدوا على أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة بين طرفين، وإنما هو قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وهذا ظهر جليا من مقطع الفيديو المتداول، والذي أوضح شد وجذب من أحد الجناة للمسلماني كي يخرجه من سيارته.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات مع الجناة الذين تم ضبطهم بعد ساعات قليلة من الحادث الأليم، مع توثيق الحدث بالأدلة المصورة التي توضح لحظات وطريقة وكيفية الاعتداء على المجني عليه.

الداخلية تنشر الملابسات

وعبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصري، تم الكشف عن ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله، والذي يظهر فيه أحمد المسلماني تاجر الذهب، وهو يت استدارجه خارج سيارته ومن ثم الاعتداء عليه هو وزميله أحمد الديباني.