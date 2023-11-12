اختراق صفحة الفنان خالد سرحان على فيسبوك للمرة الثانية

تعرضت صفحة الفنان خالد سرحان للاختراق مرة أخرى في حادثة ثانية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم نشر تدوينات ثم حُذِفَت، ثم عادت لنشر تعليقات لم يكن له يد فيها.

وجه خالد سرحان، في بيان رسمي، انتقاداته لهذه العملية معبرًا عن استيائه الشديد، وأكد أن أي تصريحات أو تعليقات تخرج منه مباشرة تجدها على صفحته الرسمية الموثقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مصدر آخر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح سرحان أنه سيتخذ خطوات قانونية ضد أي شخص يروّج لأخبار عنه خارج صفحته الرسمية، مؤكدًا أنه لن يتم التعامل مع أي معلومة تنشر على صفحات غير موثقة، ودون التأكد من صحتها مسبقاً.