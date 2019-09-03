محاربة جشع التجار .. “سبتمبر 2019” تخفيضات تصل إلى 40% عن طريق مبادرة كلنا واحد .. عناوين شوادر وقوافل متنقلة لجميع السلع الغذائية

أخبار مصر اليوم استطاعت مبادرة كلنا واحد أن يكون لها دور مجتمعي مميز من خلال فروعها التي تتعاظم وتنتشر بجميع محافظات مصر يوم يوم بعد يوم، وذلك من خلال خطة وزارة الداخلية لتغطية جميع محافظات مصر خلال فترة وجيزة، فقطاع المؤسسات التابع لوزارة الداخلية تحت مسمى منظومة أمان للمنتجات الغذائية، فوزارة الداخلية تواصل إعداد وإقامة الكثير من الشوادر والمنافذ الثابتة وكذلك القوافل المتحركة التي تجوب مدن مصر، حيث يعرض من خلال هذه المنافذ والقوافل معظم السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها بأعلى جودة من نظيرتها بالأسواق، كما تعرض أيضاً منتجات الألبان وجميع الخضروات والفاكهة ، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة اصل في الكثير من الأحيان 40%

وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف وزارة الداخلية تفعيل لدورها المجتمعي والإنساني، حيث تسعى الوزارة للوصول بمبادرة الرئيس المصري لعموم مواطني مصر، من أجل التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الاحتكار بكافة صورة وكذلك محاربة جشع التجار، لذلك تضع الوزارة نصب أعينها تكليفات وزير الداخلية لجميع مديريات الأمن بكافة محافظات مصر، بتفعيل مبادرة “كلنا واحد” التي تبنتها الوزارة.

محاربة جشع التجار تخفض 40% عبر مبادرة كلنا واحد

وزارة الداخلية تواصل إقامة وإعداد منافذ وقوافل وشوادر لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة قطاع المؤسسات :(وزارة الداخلية تواصل إقامة وإعداد منافذ وقوافل وشوادر لعرض السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة ، بأسعار مخفضة)فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى والمبادرات الإنسانية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء تكليفات السيد/ وزير الداخلية – لكافة مديريات الأمن بتفعيل المبادرة التى تبنتها الوزارة تحت شعار (كلنا واحد) لتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية من خلال منظومة (أمان) للمنتجات الغذائية بإعتبارها أحد إسهامات الوزارة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية. فقد قام قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية – بإعداد وتجهيز قوافل وإقامة شوادر لعرض كافة السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة ، بأسعار مخفضة بنسب تترواح بين (20% : 40% ) أقل من مثيلاتها بالأسواق وإتاحتها بكميات كبيرة بالعديد من المحافظات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 الجارى بالمواقع التالية:-محافظة القاهرة:إقامة (شادر للسلع الغذائية) بالحى السابع "مدينة نصر".إقامة (شادر للسلع الغذائية) بالحى العاشر "مدينة نصر".إقامة (شادر للسلع الغذائية) بمدينة 15 مايو .إقامة (شادر للسلع الغذائية) بالعباسية .إقامة (شادر للسلع الغذائية) بحلوان.إنشاء (ماركت أمان المطور ) بالدراسة.توجيه (قافلة سلع غذائية) إلى ميدان رمسيس.توجيه (قافلة سلع غذائية) إلى ميدان السيد عائشة.محافظة الجيزة:إقامة (شادر للسلع الغذائية) ، وتوجيه 3 (سيارات) "خضروات – جبن – سلع" بميدان الحصرى.توجيه 2 (سيارة) "خضروات – جبن – سلع" بميدان " ليلة القدر " بأكتوبر.محافظة الإسكندرية :إقامة (شادر للسلع الغذائية) بمحطة مصر .إقامة (شادر للسلع الغذائية) بميدان الساعة.إقامة (شادر للسلع الغذائية) أمام منفذ فيكتوريا .محافظة بورسعيد:توجيه سيارة " خضروات وفاكهة" أمام منطقة الإستثمار.محافظة بنى سويف:إقامة (شادر للسلع الغذائية) بسوق حى الغمراوى بجوار منفذ أمان .محافظة المنيا :توجيه سيارات " خضروات وفاكهة " بميدان عبدالمنعم الشرقى بدائرة مركز المنيا وبميدان الشهداء بدائرة مركز بنى مزار ، وبشارع الحلاجة بدائرة مركز ملوى.هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى الإستمرار فى تفعيل تلك المبادرات للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. Gepostet von ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ am Mittwoch, 31. Oktober 2018

كما تسعى وزارة الداخلية المصرية لتوفير جميع والسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية عبر منظومة (أمان) للمنتجات الغذائية، حيث وجدت المبادرة ترحيب هائل من جموع مواطني مصر، وبذلك استطاعت الوزارة الإسهام في السيطرة على أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية

عناوين منافذ وشوادر وقوافل كلنا واحد “أمان” لجميع السلع الغذائية

ويتم حاليا على مدار الساعة توسع قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية في إعداد وتجهيز العديد من القوافل المتحركة لتجوب محافظات مصر، كما تعمل الوزارة أيضا في التوسع في إقامة المنافذ والشوادر الثابتة في ميادين والشوارع الرئيسية بمدن مصر بجميع المحافظات، وذلك لعرض جميع ما يلزم الأسر المصرية من السلع الغذائية وكذلك اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وأيضا منتجات الألبان والخضروات والفاكهة، حيث تقوم منظومة أمان بتوجيهات من السيد الرئيس بتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين (20% : 40% ) عن مثيلاتها بالأسواق ويتم عرض جميع السلع والمنتجات بكثافة وبكميات كبيرة، ويتم ذلك من خلال منافذ أمان جديدة بالمواقع التالية

محافظة القاهرة:

إقامة شادر دائم السلع الغذائية بالحي السابع “مدينة نصر”.

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بالحي العاشر “مدينة نصر”.

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بمدينة 15 مايو .

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بالعباسية .

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بحلوان.

إنشاء ماركت أمان المطور بالدراسة.

توجيه قافلة سلع غذائية على مدار اليوم إلى ميدان رمسيس.

توجيه قافلة سلع غذائية إلى ميدان السيد عائشة.

محافظة الجيزة:

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية

توجيه 3 (سيارات) “خضروات – جبن – سلع” بميدان الحصري.

توجيه 2 (سيارة) “خضروات – جبن – سلع” بميدان ” ليلة القدر ” بأكتوبر.

محافظة الإسكندرية :

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بمحطة مصر .

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بميدان الساعة.

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية أمام منفذ فيكتوريا .

محافظة بورسعيد:

توجيه سيارة “خضروات وفاكهة” أمام منطقة الاستثمار.

محافظة بنى سويف:

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بسوق حي الغمراوى بجوار منفذ أمان .

محافظة المنيا :

توجيه سيارات “خضروات وفاكهة” بميدان عبد المنعم الشرقي بدائرة مركز المنيا

توجيه سيارات “خضروات وفاكهة” بميدان الشهداء بدائرة مركز بنى مزار

توجيه سيارات “خضروات وفاكهة” بشارع الحلاجة بدائرة مركز ملوي.

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ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية المصرية تؤكد على دورها المجتمعي والإنساني، وتعلن أنها ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الجديدة، والتي تشمل البعد الإنساني من خلال تفعيلها للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، وأن الوزارة ماضية في بناء جسور من الثقة والتعاون مع المواطن المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وبذلك يعود شعار الشرطة في خدمة الشعب بقوة ، من خلال رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.