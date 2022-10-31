احصل على شقة بالإسكان الاجتماعي في القاهرة بهذا المقدم “بالأسعار والمواصفات”

بدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان اليوم الأحد، بحجز عدد من الشقق التابعة الإسكان المتوسط ​​بالقاهرة الجديدة.

وكشف حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان أنه سيتم طرح عدد من الشقق المتبقية في مشروع النزهة بالتجمع الثالث “المستقبل 3” بالقاهرة الجديدة، بشرط أن يكون التخصيص على أساس الخدمة الأولى عبر الإنترنت من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير.

وأوضح أن جميع تفاصيل شروط العرض وطريقة الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وطريقة الدفع متوفرة على موقع الحجز اعتبارًا من الأحد 30 أكتوبر 2022.

تفاصيل الحجز

يبدأ الحجز والتقديم من 30 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، وسيكون من خلال بنك الإسكان والتعمير.

دفع 100 ألف جنيه دفعة حجز جدية بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية بالتحويل إلى بنك التعمير والإسكان.

إذا رغب مقدم الطلب بالدفع نقدا فسيتم ذلك من خلال فروع البنك بمدينة نصر. التجمع الخامس والقطامية والدقي.

الوحدات المعروضة للحجز نصف تشطيب وهي تشطيب الواجهات الخارجية والدرج والمدخل بالإضافة إلى تركيب الباب الرئيسي للمبنى والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك والشرفات.

يتم تسليم الوحدة أيضًا على المحار وأنابيب الصرف والأعلاف الخارجية والكهرباء الرئيسية.

أسعار الوحدات المعروضة

سجل سعر المتر المربع 6250 جنيها بينما سجلت الوحدة 120 مترا 825 ألف جنيه يتم سداد 100 ألف جنيه بالحجز ثم يتم الانتهاء من 30٪ من سعر الوحدة بعد شهر من انتهاء الحجز حيث تبلغ 147،500 جنيه.

و 70٪ المتبقية من سعر الوحدة على 14 قسط نصف سنوي. قيمة القسط الواحد 41.250 جنية.

الوحدة 112 متر مسجلة بمبلغ 725 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جنيه بالحجز، ثم يتم استكمال 30٪ من سعر الوحدة بعد شهر من انتهاء الحجز، حيث يتم سداد 117 ألفاً و 500 جنيه.

يتم دفع الـ 70٪ المتبقية من سعر الوحدة على 14 قسط. قسط نصف سنوى بمبلغ 36 ألف و 250 جنية.

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