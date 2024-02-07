احسب راتبك.. جدول مرتبات الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات العاجلة، أتى على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولكن كيف تحسب راتبك وتعرف جدول مرتبات الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور؟.. هذا ما نوضحه عبر السطور التالية.
راتب الموظفين بالدولة بعد الزيادة
هذه قائمة بقيمة الدرجات الوظيفية لموظفي الحكومة بالجهاز الإداري للدولة وهي كالتالي:
- زيادة الدرجة الممتازة إلى 12.200 ألف جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 10.200 ألف جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 ألف جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 ألف جنيه.
- الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 ألف جنيه.
- الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.
- تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023.