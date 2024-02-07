احسب راتبك.. جدول مرتبات الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهوى الكتابة منذ الصغر، وعملت في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.