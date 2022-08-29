احذر الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

مع بداية دخول فصل الصيف، قد يبدأ الكثير من المواطنين بالشكوى نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء، وذلك بالطبع قد يرجع لكثرة استخدام الأجهزة الكهربائية ومن أهمها المراوح والتكييفات وذلك لمقاومة ارتفاع درجات الحرارة والتلطيف من حرارة الجو، لذلك جئنا لكم الان من خلال السطور القادمة للتعرف على كيفية ترشيد استخدام الكهرباء بالحد الطبيعية للاستهلاك، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

نصائح لتنظيم استهلاك الكهرباء

تم الإعلان من قبل الجهاز الخاص بتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعرض بعض النصائح والإرشادات التي تساعد في التحكم في كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، وأكد أن مجرد ترك فيشة الجهاز الكهربائي ايًا كان نوعه بداخل مصدر الكهرباء قد يكون من أهم الأسباب المؤدية إلى زيادة الاستهلاك بشكل كبير وهي من العادات التي يجهلها الكثير من الناس، لذلك لابد من اتباع بعض الأمور الأساسية التي تساعد بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك حتى يصل إلى المستوى الطبيعي له، وأهم الخطوات هي كالتالي:

التحكم في درجة حرارة التكييف وعدم رفعها بشكل كبير فكلما زادت درجة الحرارة كلما ارتفع معها استهلاك الكهرباء.

عدم ترك فيشة الأجهزة الكهربائية بداخل مصدر الكهرباء فهذا يعتبر من أساسيات ارتفاع الاستهلاك.

استخدام ترموستات مبرمجة، وذلك للتحكم في وقت تشغيل الأجهزة الكهربائية حسب الاستهلاك.

التقليل من استخدام السخان الكهربائي في فصل الشتاء وذلك لأنه من أكثر الأجهزة التي تؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

الحد من استخدام غلاية المياه بشكل مستمر، فهي ايصًا من أهم عوامل ارتفاع فواتير الكهرباء، ولابد من فصل الفيشة الخاصة بها بعد الاستخدام مباشرتًا.

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل الكتروني بدون الحاجة إلى انتظار المحصل أو الذهاب الى شركة الكهرباء ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية: