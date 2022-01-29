احداث الحلقة الأولى مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث

تدور قصة مسلسل أبو العروسة حول الدراما الكوميدية، والعمل الإجتماعى، وبطل هذا المسلسل النجم الكبير سيد رجب، بجانب الفنانه الكبيرة سوسن بدر مع مشاركة عدد كبير من الفنانيين، ويعرض المسلسل على قناة DMC و DMC دراما فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

احداث الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث