احداث الحلقة الأولى مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث
تدور قصة مسلسل أبو العروسة حول الدراما الكوميدية، والعمل الإجتماعى، وبطل هذا المسلسل النجم الكبير سيد رجب، بجانب الفنانه الكبيرة سوسن بدر مع مشاركة عدد كبير من الفنانيين، ويعرض المسلسل على قناة DMC و DMC دراما فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
احداث الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث
- بدءت الحلقة الأولى بإن الأستاذ عبدالحميد يتحدث مع إصدقائة أثناء الشغل.
- ويطلب منه زميل أن يتواصل مع أولاده لكى يتصالحون سوياً.
- ثم يصل أبن عبدالكريم للتحدث مع الأستاذ عبدالحميد، ولكن الأستاذ عبدالحميد يطلب من هذا الشاب أن يتصالح مع أبيه، لكن يتفاجئ الأستاذ عبدالحميد بإن الشخص يقول له وأنت مالك.
- بعدها بيتغير المشهد على ملاك وهو جالس مع مارى، ومارى تطلب عصير مانجا لكن بيتضح من هذا المشهد أن مارى عينها وحشه.
- لأن مارى طلبت عصير مثل ملاك ثم وقعت كوب العصير وأنكسر، بعدها أعجبت بالمكان ثم الكهرباء أنقطعت.
- بيستغرب جداً ملاك وبيسيبها ويمشى.
- وفى أخر أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة 3 بيفشكل أكرم أبن الأستاذ عبدالحميد خطوبتة.
- لكن بتطلب منه عايدة أن يذهب لكى يستلم شبكة أبنة ويستلم ايضاً الدبدوب الذى إشتراه لخطيبته يوم الخطوبة.
- وبالفعل بيروح الأستاذ عبدالحميد وبيطلب منهم الشبكة وبيستلمها من ثم بيرجع إلى بيته وبعدها بتخلص الحلقة.