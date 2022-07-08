احتفال رئيس جامعة كفر الشيخ بمشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات

شهدت الساعات الأخيرة مناقشة عدة مشروعات لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة كفر الشيخ، وهي المشروعات التي تم مناقشتها في ضوء حضور بعض الأسماء الهامة في جامعة كفر الشيخ ومن أبرزها أنها جاءت بحضور رئيس جامعة كفر الشيخ، وقد جاءت تلك المناقشة بناء على تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية الهامة والتي جاءت تحت إشراف الدكتور أسامة أبو سعده، عميد كلية الحاسبات والمعلومات في الجامعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما جاء في مناقشة مشروعات تخرج كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر مناقشة مشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات

وقد حضر رئيس جامعة كفر الشيخ المناقشة الهامة التي قام بها طلاب الحاسبات والمعلومات في الجامعة، حيث شهدت المشروعات الخاصة بالتخرج الطلاب الكثير من المشروعات الهامة والحديثة، والتي جاء أبرزها هو اطلاق أول روبوت جليسة أطفال في الوطن العربي بشكل عام، وهو الروبوت الذي جاء الهدف من إنشاؤه وتصميمه هو العمل على تتبع أحوال الأطفال، وقد جاء المشروع كذلك متضمن تطبيق إلكتروني على جهاز الهاتف الخاص بالام، لكي يمكنها أن تتابع احوال الطفل بسهولة من خلاله والعمل على رؤيته كذلك لكي يتم الاطمئنان على كافة أحواله وأنت بخير بالفعل.

مناقشة مشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات

كما جاءت مشروعات طلاب جامعة كفر الشيخ الحاسبات والمعلومات كذلك مشروع يتضمن نظام يمكنه أن يقوم بتحويل اللغة العربية التي يتم نطقها إلى لغة الإشارة المرئية، والذي يتم من خلال شخصية متحركة، وقد جاء هذا المشروع في إطار العمل على تقديم فرصة هامة لذوي الإعاقات السمعية من التعامل بشكل طبيعي والاندماج في المجتمع بسهولة لكي يتم فهم الكلمات التي يتم نطقها.