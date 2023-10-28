احتفالا بالهالوين “حفلة المنصورية” تنتهي بكارثة ووزارة الداخلية تكشف الحقيقة

يعتبر الاحتفال بعيد الهالوين من التقاليد الغربية التي يقلدها العرب تقليدا أعمى ويتم الاحتفال بها كل عام في شهر أكتوبر، فتكون الحفلة مليئة بالموسيقى الصاخبة والملابس المرعبة، لا تعتبر حفلة المنصورية النهاية غير السعيدة ففي عام 2022 في كوريا الجنوبية لقي ما لا يقل عن 151 شخصا حتفهم في تدافع في منطقة مزدحمة في العاصمة سيول.

مصدر الصورة موقع DW

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات حادث تداول فيديوهات منتشرة على مواقع السوشيال ميديا طلاب مدرسة دولية نظمتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في فيلا بمنطقة أبو رواش في المنصورية بمحافظة الجيزة.

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة صراخ بعض الفتيات واستنجاد من بعض الطلاب أن هناك مصابين وأن الأهالي قاموا بسرقة المتعلقات الشخصية، وقد كشفت وزارة الداخلية أن بعضا من أهالي المنطقة هم من قاموا بالهجوم على الطلاب والتعدي عليهم مما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب الموسيقى الصاخبة.

وقد نفت وزارة الداخلية مقتل أحد الأشخاص بطلق ناري حيث لم تتلق مديرية الأمن أي بلاغات من المستشفيات وصول قتلى أو مصابين جراء نشوب الحادث، حيث ألقت القبض على 6 أشخاص من أهالي المنطقة وجاري التحقيق معهم.