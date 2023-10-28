احتفالا بالهالوين “حفلة المنصورية” تنتهي بكارثة ووزارة الداخلية تكشف الحقيقة
يعتبر الاحتفال بعيد الهالوين من التقاليد الغربية التي يقلدها العرب تقليدا أعمى ويتم الاحتفال بها كل عام في شهر أكتوبر، فتكون الحفلة مليئة بالموسيقى الصاخبة والملابس المرعبة، لا تعتبر حفلة المنصورية النهاية غير السعيدة ففي عام 2022 في كوريا الجنوبية لقي ما لا يقل عن 151 شخصا حتفهم في تدافع في منطقة مزدحمة في العاصمة سيول.
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات حادث تداول فيديوهات منتشرة على مواقع السوشيال ميديا طلاب مدرسة دولية نظمتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في فيلا بمنطقة أبو رواش في المنصورية بمحافظة الجيزة.
وأظهرت الفيديوهات المنتشرة صراخ بعض الفتيات واستنجاد من بعض الطلاب أن هناك مصابين وأن الأهالي قاموا بسرقة المتعلقات الشخصية، وقد كشفت وزارة الداخلية أن بعضا من أهالي المنطقة هم من قاموا بالهجوم على الطلاب والتعدي عليهم مما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب الموسيقى الصاخبة.
وقد نفت وزارة الداخلية مقتل أحد الأشخاص بطلق ناري حيث لم تتلق مديرية الأمن أي بلاغات من المستشفيات وصول قتلى أو مصابين جراء نشوب الحادث، حيث ألقت القبض على 6 أشخاص من أهالي المنطقة وجاري التحقيق معهم.
#وزارة_الداخلية.
فى إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الإدعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة #أبو_رواش للإعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص وإختطاف آخرين وسرقة… pic.twitter.com/2O04H5ZcTg
— وزارة الداخلية (@moiegy) October 27, 2023
لا يعلم المقلدون أن هذا عيد (عبدة الشيطان) وأن الأقنعة تتعلق بما لا يليق ذكره، لكن لابد من الإشارة إليه، وهو لا يتعلق بممارسة بالجنس نفسها، وإنما تتعلق بالاختفاء حتى لا يختشي أحد من ممارسة الرذيلة مع محارم أو جيران أو أي أحد. وهذا ما يحدث خارج مصر، ويتم حشد الناس في أماكن على البحر، وبعد الموسيقى الصاخبة وتمثيل ما يشبه الأوبرات التي تمثل فيها واحدة دور الشيطانة وتطلب من الجالسين أن يبدعوا في ممارسة الزنا، وترقيته أو الانحدار به إلى ما يبق ذكره. ومن يتشكك فليسأل أحد المقيمين بالخارج عن هذا الاحتفال.
ونشكر الكاتب على مقدمة المقال، حيث ذكر فيها الكاتب أنه تقليد أعمى. فهو بالفعل أعمى أو أضل سبيلا.