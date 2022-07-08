اجمل رسائل التهنئة في عيد الأضحى المبارك 2022 للأهل والأصدقاء 

رسائل التهنئة في الأعياد من الأمور الجميلة التي يحب الفرد أن يقوم بعملها ان يكون بإسعاد كل من حولى وإرسال اجمل التهانى وارق الكلمات لكي يدرك أنهم غير منسيون، فيجب علينا جميعا أن نقوم بإرسال الرسائل الى الوالدين والأهل والأصدقاء حتى تبقى ذكرى جميله عندكم لذا إذا كنت تبحث عن أجمل الرسائل التي تريد أن ترسلها فسيتم عرضها عليك الان.

رسائل تهنئة بالعيد قصيره

الرسائل القصيرة تكون ابرك بكثير من الرسل الكبيرة فهى تدل على ما نريد أن نقولهم دون الحاجه الى كتابه عدد كبير من السطور التي قد يمل القارئ أثناء قراءته لها وافضل الرسائل القصيرة هي :

يازين العيد فيك يا مزيون اعيادي .. ويابخت قلبي فيك ياحظي ونصيبي

أول من يهنيك بقرب العيد قلبي .. عساك دوم بهنا وسرور يابعد قلبي .. وعيدك مبارك

سلامي يسبق التهاني .. وحبي على بابك رماني .. وصباحك عيد مبارك

هلا باللي اقبل علينا من غير موعد .. نهني ونبارك والنفس تسعد .. عسى عيدك مبارك وسعيد

رسائل عيد الاضحى للمخطوبين

يرد المخطوبين القيام بإرسال افضل الرسائل وارق التهانى إلى بعضهم البعض بمناسبة قدم العيد وهم فى فترة الخطوبة والتى تعد من أجمل الفترات على المتزوجين التى قد تمر عليهم لذا يجب ارسال اجمل الرسائل لتكون ذكرى فيما بعد واجمل الرسائل هي:

احتار وين الجمال وادوره .. الاقي عيونك دليلي وحمرة البشرة .. قمر من السما معيد علينا .. ومع شمس العيد نور علينا .. يالحب خف علينا .. القلب والروح ذابت ومين يداوينا

قلب تمناك .. وبالعيد هناك .. وربي دعيت عسى روحي تفداك .. ناديتك بقلبي تفضل حياك .. وكل عام وانت الحب

رسائل عيد الاضحى للاب والام

فى أغلب الأوقات قد ينسى البعض منا ارسال الرسائل الى الوالدين بحجة أنهم يعيشون معنا، إلا أنه عند القيام بإرسال الرسائل إليهم فهذا يجعلهم غاية فى السعادة والفرحة وأنكم لم تميزو الغير عنهم لذا يجب أن نرسم لهم أجمل الرسائل إلا وهي :