اجتماع موسع في ديوان محافظة البحر الأحمر لبحث مشكلات مجمع الصناعات

عقد اجتماعاً موسعاً في ديوان محافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحر الأحمر أشرف حسين، مع أصحاب الوحدات الصناعية في نجمع الغردقة الصناعي، وذلك لمناقشة مطالب المستثمرين وحاجزي المصانع بالمجمع الصناعي، والتوصل إلى حلول حول أهم التحديات وتذليل العقبات التي تواجههم .

دعم المستثمرين

وقال اللواء محمد بنداري، أن المحافظة تحرص دائماً على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين لمناقشة مطالبهم وحل المشاكل التي قد تواجههم لإنجاح مشروعهم الصناعي، موضحاً أنه قد تم التوصل إلى حلول لعدد كبير من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين، وفي إطار دور المحافظة لتسويق منتجات المصانع، شدد السكرتير العام علي أصحاب المصانع الذين يرغبون في التسويق لمنتجاتهم التعاون مع الفنادق والمنتجعات السياحية للترويج لمنتجاتهم، كما وعد ببحث الفكرة الخاصة بتخصيص منافذ بيع في سوق الدهار الجديد للترويج لمنتجات المصانع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، عن طريق برتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وأكد بنداري خلال الاجتماع، أن المجمع الصناعي الجديد في الغردقة يعتبر نقلة صناعية للمحافظة، وأنه يساعد في الحفاظ على الطبيعة البيئية بالغردقة، حيث تم مراعاة أن تكون كل الصناعات داخل المجمع متوافقة مع الشروط البيئية، كما أنه يدار على أعلى المستويات التنظيمية ويتوفر به جميع المرافق والخدمات من شبكة مرافق، وشبكات حماية مدنية، وطرق، وإنارة، ومعرض للترويج لمنتجات أصحاب المشروعات.