اجتماع رئاسي لبحث تطوير شبكات الاتصالات ودعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة عمل اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب اللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

مشروعات رفع كفاءة الشبكات

صرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية اطّلع خلال اللقاء على تقرير شامل حول جهود تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، بهدف رفع كفاءتها وتوسيع نطاق التغطية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

ووجّه السيسي بضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات وعلى رأسها إمكانات الجيل الخامس، مع مواصلة تعزيز قدرات الشبكات وتوسيع انتشارها على مستوى المحافظات.

برامج الوزارة في قطاع التكنولوجيا

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أعقبه لقاء مصغر مع وزير الاتصالات، حيث قدّم الوزير عرضًا حول أنشطة وزارته خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن ٧٤ شركة في مجال التعهيد وقعت التزامات منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٤ لتعيين نحو ٦٠ ألف متخصص في مصر، كما تستضيف الدولة أكثر من ٢٦٠ مركزًا للشركات العاملة بالتعهيد، بينها حوالي ١٩٠ مركزًا لشركات عالمية.

وفي قطاع تصميم الإلكترونيات، ارتفع عدد الشركات العاملة إلى ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع خطة لزيادتها إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨. كما لفت الوزير إلى أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الخاصة بالشركات الناشئة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي.

استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

أكد الرئيس دعمه الكامل لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، مشددًا على أهمية إطلاق مبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة. كما شدد على ضرورة اختيار العناصر المتميزة بموضوعية وتوفير برامج تدريب عالية المستوى.

ووجّه رئيس الجمهورية أيضًا بوضع استراتيجيات واضحة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتعظيم الاستفادة منها.