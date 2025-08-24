3 اتهامات موجهة لعصابة الثقب الأسود بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية على 20 شخصا أسفل كوبري الجيزة من بينهم 7 أشخاص مسجلين خطر، و 8 فتيات كانوا يقومون باستغلال الأطفال في عمليات التسول.

كانت البداية عندما تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يظهر فتحة أسفل كوبري الجيزة، اشتهرت بـ «الثقب الأسود» يدخل من خلالها مجموعة من الأشخاص من بينهم أطفال ولا يخرجون مرة أخرى.



مما سبق وبعد القبض على عدد منهم، فإن هناك 3 تهم موجهة إلى هذه العصابة، هي:

يواجه البالغين من المتهمين تهم استغلال الأطفال في التسول، وهي تهمة تصل عقوبتها 5 سنوات.

كما يواجه 9 أفراد تهمة حيازة السلاح الأبيض بعد ضبطها معهم أثناء القبض عليهم.

تهم التعدي على الأطفال واستخدام العنف معهم لإجبارهم على أفعال غير مشروعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بعد علمها بالفيديو المتداول أنها تمكنت من تحديد الموقع بدقة بنطاق قسم شرطة الهرم.

ألقت الأجهزة الأمنية بعد ذلك على 20 فرد منهم 5 أطفال، و 8 سيدات، وعند تفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على سلاح أبيض، وهو ما يدل على استخدام العنف ضد الأطفال الضحايا.

جدير بالذكر أن أحد الأشخاص النشطين على السوشيال ميديا هو الذي رصد تحركات الشباب والفتيات والأطفال على مدار 3 أشهر، وتبين مع مرور الأيام دخول العشرات يوميا إلى هذا الثقب، بالإضافة إلى أطفال يذهبون للتسول منه نهارا ثم يعودون إليه ليلا، وكان هناك تحركات مريبة لدراجات بخارية وسيارات تتوقف لتسليم الأغراض على مدار الأيام.

وبعد ذلك تقدم هذا الشخص ببلاغ لوزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك.