أخبار مصر

3 اتهامات موجهة لعصابة الثقب الأسود بالجيزة

أحمد مراد

ألقت الأجهزة الأمنية على 20 شخصا أسفل كوبري الجيزة من بينهم 7 أشخاص مسجلين خطر، و 8 فتيات كانوا يقومون باستغلال الأطفال في عمليات التسول.

3 اتهامات موجهة لعصابة الثقب الأسود بالجيزة

كانت البداية عندما تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يظهر فتحة أسفل كوبري الجيزة، اشتهرت بـ «الثقب الأسود» يدخل من خلالها مجموعة من الأشخاص من بينهم أطفال ولا يخرجون مرة أخرى.

مما سبق وبعد القبض على عدد منهم، فإن هناك 3 تهم موجهة إلى هذه العصابة، هي:

  • يواجه البالغين من المتهمين تهم استغلال الأطفال في التسول، وهي تهمة تصل عقوبتها 5 سنوات.
  • كما يواجه 9 أفراد تهمة حيازة السلاح الأبيض بعد ضبطها معهم أثناء القبض عليهم.
  • تهم التعدي على الأطفال واستخدام العنف معهم لإجبارهم على أفعال غير مشروعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بعد علمها بالفيديو المتداول أنها تمكنت من تحديد الموقع بدقة بنطاق قسم شرطة الهرم.

3 اتهامات موجهة لعصابة الثقب الأسود بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بعد ذلك على 20 فرد منهم 5 أطفال، و 8 سيدات، وعند تفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على سلاح أبيض، وهو ما يدل على استخدام العنف ضد الأطفال الضحايا.
جدير بالذكر أن أحد الأشخاص النشطين على السوشيال ميديا هو الذي رصد تحركات الشباب والفتيات والأطفال على مدار 3 أشهر، وتبين مع مرور الأيام دخول العشرات يوميا إلى هذا الثقب، بالإضافة إلى أطفال يذهبون للتسول منه نهارا ثم يعودون إليه ليلا، وكان هناك تحركات مريبة لدراجات بخارية وسيارات تتوقف لتسليم الأغراض على مدار الأيام.

وبعد ذلك تقدم هذا الشخص ببلاغ لوزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.