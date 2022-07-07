اتفاق جديد بين جامعة قناة السويس والبحث العلمي للحد من تهميش كبار السن

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على دعم الطلاب بكل السبل لكل من المبدعين والمبتكرين، مع توفير التسهيلات لهم، ولفت رئيس جامعة قناة السويس، إن مشاريع التخرج تساهم في تعزيز فرص الطلاب من أجل التواصل مع سوق العمل، إذ أن هذه المشروعات تناقش الأفكار المختلفة وتجمع ما بين التعليم والبحث العلمي ما يساهم في استثمار المعرفة إنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصري والعمل على استغلال موارد الدولة على أكمل وجه.

تصريحات هامة من رئيس جامعة قناة السويس

وأطلق رئيس جامعة قناة السويس مجموعة من التصريحات الهامة خلال مناقشة مشاريع التخرج الخاصة بطلاب البكالوريوس بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والألسن، ومن بين المشروعات البحثية هو مشروع تأثير بعض المركبات المغذية المصنعة بتقنية النانو على دودة الحشد الخريفية والأعداد الحيوية المرتبطة بها في البيئة المصرية “.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة أن هناك اهتمام بالغ لمادة البحث والمناقشات أو ما يعرف بمشروعات التخرج باعتبارها جزءًا هامًا من العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الارتقاء مستوى الطلاب والعمل على تنمية مهاراتهم العملية والذهنية المرتبطة بدراسة وتحليل المشكلة البحثية خاصة ذات الصلة بالمجتمع.

تعاون بين البحث العلمي وجامعة قناة السويس للحد من تهميش كبار السن

وعلى جانب آخر وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس متمثلة في الوحدة الإكلينيكية بكلية الطب من أجل دعم وتنفيذ مشروع TEC-MED ورفع مستوى الوعي حول الأثر الاجتماعي لنماذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن والحد من تهميش كبار السن، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.