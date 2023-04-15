اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ينظم إفطارًا جماعيًا بأجواء رمضانية مدهشة 

نظم اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا حفل إفطار جماعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحت رعاية رئيس الجامعة، وبمشاركة السيد الأستاذ الدكتور “هشام الجباس” عميد الكلية والسيد الأستاذ الدكتور “جمال صدقي” وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والعميد الأسبق الدكتور “محمد إبراهيم”.

يذكر أن الحفل كان من تنظيم الاتحاد برئاسة الطالب مصطفى عمار رئيس اتحاد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا للعام الحالي ٢٠٢٣، كما شارك في حفل الإفطار الجماعي أكثر من 500 طالب وطالبة.

وكان الحفل يتمتع بمظاهر رمضانية خلابة وأجواء مصرية رمضانية رائعة، وانتشر الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.