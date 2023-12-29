ابن الفنان أحمد رزق في أول ظهور له ووالده يعلق… ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن

عبر الفنان أحمد رزق عن سعادته بعد أن تم تكريمه في مهرجان الدير جيست لهذا العام 2023 وكان ذلك عن الدور الذي جسده في مسلسل حضرة العمدة الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

الفنان أحمد رزق- المصدر: "صدى البلد"

ومن جانبه فقد صرح الفنان أحمد رزق قائلا: إنه كان متوقع هذا النجاح الذي حققه المسلسل لأنه يناقش مجموعة من المواضيع المهمة.

وقد ظهر ابن الفنان أحمد رزق وذلك لأول مرة من خلال كاميرا صدى البلد، وصرح قائلا: إن ابنه ليس لديه أي ميول فنية حتى ذلك الوقت.

أما عن أعمال الفنان أحمد رزق القادمة، فقد قال إنه في الوقت الحالي قد استأنف تصوير مسلسل بيت الرفاعي وأنه سوف يشارك بهذا المسلسل في السباق الرمضاني القادم.

وأما عن مسلسل “حضرة العمدة” فهو بطولة الفنانة روبي، والفنانة بسمة، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان لطفي لبيب، والفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد بدير، والفنانة دينا، والفنانة وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج عادل أديب، والمسلسل من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتلعب الفنانة روبي خلال أحداث المسلسل دور شخصية تدعى “صفية الفارس” وهي أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويتم الضغط عليها من قبل أهلها وذلك من أجل العودة لقريتها حتى يتم ترشيحها للعمودية وسوف يقابل الشخصية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقوم بقيادة القرية كلها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين لها من الذين يرفضون بشدة فكرة أن تتولى سيدة شابة لمنصب العمدة الذي طالما كان حكرا على الرجال.

رحلة رجيم أحمد رزق

فقد الفنان أحمد رزق الكثير من وزنه بشكل ملحوظ في العام الماضي 2022، حيث فقد حوالي 30 كيلوجرامًا، وقد أثار هذا التغيير الكبير فى شكل الفنان أحمد رزق الجدل بين متابعيه، حيث اعتقد البعض أنه قد قام بعمل عملية تكميم للمعدة، لكن الفنان أحمد رزق قد نفى هذه الأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة وأكد أنه لم يقوم بأي عملية جراحية، وإنما صرح أنه قد اكتفى باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

أفلام ومسلسلات شارك فيها

قام الفنان أحمد رزق بالمشاركة في العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت نجاحا كبيرا، ومن أشهر هذه الأعمال السينمائية: “فيلم ثقافي”، “شرم برم”، “مافيا”، “أوعي وشك”، “حوش اللي وقع منك”، “شد أجزاء”، “هروب اضطراري”، “الكنز”، “الفيل الأزرق”، “الفيل الأزرق 2”. ومن أشهر أعماله التلفزيونية: “حديث الصباح والمساء”، “الرجل الآخر”، “جحا المصري”، “أوراق مصرية”، “هيمه أيام الضحك والدموع”، “سارة”، “فؤش”، “العار”.