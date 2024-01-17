إيناس مكي تكشف سبب طلاقها.. وهذا ما قالته عن اعتزال الفن

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن سبب انفصالها عن زوجها، لافتة إلى أن تجربة الزواج لم تستمر طويلًا، وأنها لم تستطع التكيف مع ظروف الزواج، والارتباط سبب لها قلقًا كبيرًا.

إيناس مكي - صورة أرشيفية

وأضافت “مكي” خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس”، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أن أهم شيء في الزواج هو المودة والرحمة، مؤكدة إنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى، مضيفة: “أنا لا أعاني من الوحدة في حياتي وبحب تربية الكلاب جدًا لأنها كائنات وفيّة، وعندي كلبين قريبين من قلبي جدًا، وبعشق الخيول، ولما بروح الإسطبل بحس بسعادة كبيرة”.

وتابعت: “أنا شخصية مختلفة جدًا وعندي فوبيا من الأماكن المغلقة والزواحف، ولا أقبل أن يمس أحد كرامتي ولا أفكر في اعتزال الفن”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيناس مكي كان فيلم “اتنين للإيجار”، الدي عُرض في دور عرض السينمات العام الماضي 2023، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وناهد السباعي، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، وميرهان حسبن، وإخراج شادي علي.