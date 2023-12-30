إيناس الدغيدي: ياسمين صبري جسمها جميل ومحتاجة مخرج يطلع إمكانياتها

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشفت عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري.

إيناس الدغيدي وياسمين صبري - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت إيناس الدغيدي، في تصريحات تليفزيونية: “ياسمين صبري عندها وش جميل وجسم جميل وعقل جيد.. ولو هعمل فيلم جديد السنة الجاية هختارها بطلة ليه لإن عندها كاريزما بس محتاجة توجيه ومحتاجة مخرج يطلع إمكانياتها”.

وعن الفنانة غادة عبد الرازق، أثنت المخرجة إيناس الدغيدي، على قوة تمثيلها، كما أشارت إلى أن عدم نجاحها في هذه الأعمال يعود إلى اختيارات خاطئة. وصفت غادة بأنها ممثلة قوية ومميزة وقد حققت العديد من النجاحات، لكنها لم تحظى بالنجاح في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وخيارات سيئة.

كما وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، نصيحة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة وطلاقها، معبرة عن دعمها وتمنيها لها بالتغلب على الصعوبات والعودة للمسار الذي يناسب الجميع.

ونفت في تصريحات تلفزيونية الاتهامات بأنها اعتنقت الديانة المسيحية، مؤكدة أنها مسلمة وأن زوجها كان مسيحيًا قبل الزواج وأسلم بسببها، وأكدت احترامها للديانة المسيحية وتعظيمها، موضحة أنها تحترم جميع الأديان.