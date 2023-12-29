إيناس الدغيدي: الجمهور بيحب يشوف المشاهد الساخنة.. والنجوم اللي عملوا أفلام جريئة مشهورين أكتر من اللي ما عملوش

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن المشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، حيث قالت: “الجمهور بيحب يشوف المشاهد الساخنة.. وبيحب يشوف اللي ميقدرش يعمله في الحياة.. وكل النجوم اللي عملوا أفلام جريئة فيها مشاهد ساخنة دي مشهورين أكتر من اللي ما عملوش”.

المخرجة إيناس الدغيدي في لقاء تليفزيوني سابق - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت إيناس: “الفن مهنة صعبة جدًا.. ودايمًا اللي شغال في الفن مش بيحب أولاده يشتغلوا فيه عشان صعوبته وحساسيته وحكم الناس عليه.. وأنا ما أتمناش بنتي تشتغل في الفن.. مش مهنة سهلة خالص.. ومش حرام.. واللي بيحاسب عليه ربنا”.

وتابعت: “الناس اللي بتتكلم عن التلامس والحاجات دي في الفن مخ وعقلية.. واللي بيحرمه مشوهين فكريًا ومش عارفين هما عايزين إيه.. كل واحد بيختار في الحياة بيبقى عايز إيه والناس تختار في الحياة هي عايزة إيه.. وتتحدى وتواجه يا إما ما تدخلش المجال ده م الأساس”.