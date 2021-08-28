إيمي سمير غانم لوالدتها الراحلة: بتعذب من غيرك

حالة من الحزن والصدمة تخيم على عائلة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، بعد وفاة الأب وبعدها بشهرين رحيل الأم الفنانة القديره دلال عبد العزيز، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

ورغم كل المحاولات من قبل الأطقم الطبية المكثفة لعلاج دلال عبد العزيز، إلا أن المضاعفات التي كانت بسبب فيروس كورونا المستجد تسببت في تدهور الرئة بشكل كبير، مما أدى إلى رحيلها عن عالمنا في نهاية المطاف، دون أن تعلم الفنانة دلال عبد العزيز برحيل زوجها من قبلها.

وبعد مرور اسبوعين على وفاة الام وجّهت النجمة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز عبر حسابها بموقع «إنستغرام»، حيث نشرت صورة لوالدتها، مصحوبة بتعليق: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك.. الحمدلله على كل شيء، ربنا يرحمك يارب»لتعبر عما تعيشه طيلة الأيام الماضية بعد وفاة والدتها.

حيث تفاعل عدد كبير من نجوم الفن واصدقاء الفنانة الراحلة مع الكلمات التي كتبتها الفنانة إيمي سمير غانم، من بينهم الفنانة القديره زينة وأروى جودة، وفيفي عبده وعبير صبري وهند صبري ودرة، وعدد كبير من المتابعين الذين دعوا للثنائي بالرحمة.

فيما حرص بعض من النجوم على مواساتها عبر التعليقات، فكتبت النجمة إسعاد يونس: «قلبي عندك ومعاكي يا بنتي أنتِ ودنيا، الله يطبطب على قلوبكم ويصبركم ويصبرنا ويلهمنا الصبر والقبول»، وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: «يا حبيتي قلبي عندك الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته» وواصلت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم الدعاء لوالديهما الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، عبر إنستغرام الخاص بهما، حيث نشرت دنيا وإيمي صورة تحمل الدعاء لوالدهما: «اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لسمير غانم ودلال عبدالعزيز، وارحمهما وأسكنهما فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم واغفر ذنوبهما، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قد أصيبت من قبل نحو 4 أشهر بفيروس كورونا المستجد، قبل دخولها إلى المستشفى في محاولات من قبل الأطباء لعلاجها، وبالفعل تحولت تحليلها من إيجابية إلى سلبية تجاه فيروس كورونا المستجد.

إلا أنها بقيت تعاني مما يعرف باسم “أعراض ما بعد كورونا”، ما تسبب في تدهور الرئة بشكل كبير، وظلت على أجهزة الأكسجين، حتى توفيت قبل نحو أسبوعين.