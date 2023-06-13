إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز برفقة رجاء الجداوي من فرحها وتعلق “يارب أشوفهم تاني في الجنة مع حبيبي سمورة” | صورة

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم منشور عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتتضمن المنشور صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز مع الفنانة رجاء الجداوي.

وذكرت إيمي سمير غانم أنه الصورة التي جمعت رجاء الجداوي مع والدتها كانت في فرحها على الفنان حسن الرداد زوجها الحالي، وعبرت عن حبها لهم، وتمنت أن يجمعها الله بهم في الجنة.

وعلقت إيمي على الصورة قائلة : “الصورة فيها حبايبي ومليانة حب في عينيهم ليا، ده كان فرحي، ربنا يرحمهم الغاليين ويا رب أشوفهم تاني في الجنة مع سمورة حبيبي، ربنا يخليكي ليا يا صفصوفة صديقة عمري وفي قلبي بحبك”.

من آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو”، الذي تم عرضه في رمضان عام 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الفنان الراحل سمير غانم، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.