إيمي سمير غانم تظهر لأول مرة بعد ولادة طفلها من حسن الرداد

ظهرت النجمة المصرية إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد وذلك بعد فترة غياب كبيرة جدًا منذ ولادة طفلها فادي حسن الرداد وهو أول ظهور لإيمي سمير غانم منذ إجراءها عملية الولادة وذاك أثناء تقديمها واجب العزاء في والد النجمة دينا الشربيني.

إيمي سمير غانم في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع ظهور الفنانة إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد وذلك أثناء تقديمهم واجب العزاء في وفاة والد الفنانة دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس وسط مجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات الإعلامية، وعلى رأسم الفنان الكبير أشرف زكي.

حكاية الطفل الأول لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد

جدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم في بداية شهر يناير الماضي وضعت طفلها الأول واختار والده الفنان حسن الرداد أن يسميه باسم شقيقه الراحل “فادي” بالرغم من أن الطفل في الشهر الذي يوافق فيه شهر ميلاد جده الراحل الفنان سمير غانم إلا أن إيمي سمير غانم وافقت باسم فادي لطفلها الصغير نظرًا لتعلق زوجها حسن الرداد بشقيقه الراحل “فادي”.