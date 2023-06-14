إيمان العاصي “دلال” تكشف عن رسائل تهديد وصلتها بعد مسلسل جعفر العمدة وتهديد بخطف ابنتها | تفاصيل 

تحدثت الفنانة المصرية إيمان العاصي عن تفاعل الجمهور مع دورها في مسلسل جعفر العمدة الذي تم بثه في شهر رمضان الماضي ٢٠٢٣، وتحدثت عن الرسائل التي كانت تصل إليها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما.

وقالت إيمان العاصي أن أبرز الرسائل المضحكة التي وصلتها كانت عقب الحلقة رقم ١٩ والحلقة رقم ٢٠، وكانت الرسائل هي : “لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة أحنا هنيجي ونخطف بنتك، وأحنا هنعرف نجيب عنوانك، والنبي ما تعمليش حاجة في سيف”.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، منة فضالي، أحمد فهيم، عصام السقا، جوري بكر، أحمد داش، إخراج محمد سامي.

وقد أعلن الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة منذ يومين، وتم التعاقد معه، وسوف يكون من بطولته وإخراج محمد سامي أيضاً، ولكن صرح أحمد فهيم عن عدم معرفته إذا كان متواجد في الجزء الثاني أم لا.