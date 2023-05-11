إيمان العاصي: تلقيت رسائل تهديد بعد عرض هذه الحلقة من جعفر العمدة

كشفت الممثلة إيمان العاصي عن رسائل التهديد التي تلقتها بعد عرض إحدى حلقات مسلسل جعفر العمدة والذي عرض خلال السباق الرمضاني هذا العام وحقق شهرة واسعة بين مختلف الفئات العمرية، جاء ذلك أثناء استضافتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم الذي يعرض عبر شاشة قناة CBC، والتي تحدث خلالها عن كواليس شخصية دلال فتح الله التي أثارت حالة من الجدل منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

إيمان العاصي في معكم

وخلال اللقاء أوضحت الممثلة إيمان العصي أنها تلقت العديد من رسائل التهديد بعد عرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل جعفر العمدة بعد أن اتضح أن دلال هي من خططت لخطف سيف ابن جعفر العمدة، حيث جاء في رسالة التهديد “لو مرجعتيش سيف ابن جعفر العمدة هنعمل…” ولو كنت قتلت سيف مكنتش عرفت أنزل من البيت.

وتابعت عن كواليس التحضير لمسلسل جعفر العمدة، عرض علي دور آخر بخلاف دور دور دلال فتح الله ولكني رفضت، ولكن كان نفسي أشتغل مع المخرج محمد سامي، ولكن أصريت على دور دلال فتح الله إلى أن وافق محمد سامي على طلبي، وأضافت أن مشهد المواجهة مع محمد رمضان بعد علمه بأمرها هو أول مشهد قامت بتصويره في المسلسل.

جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب وزينة، ومنة فضالي وإيمان العاصي والتي تجسد دور دلال فتح الله إحدى زوجات جعفر العمدة في المسلسل والتي تقوم بخطف ابنه سيف والذي يجسد شخصيته أحمد داش خلال أحداث المسلسل، ومن الجدير بالذكر أنه حقق نسب مشاهدة عالية خلال شهر رمضان.