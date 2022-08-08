إيرادات فيلم كيرة والجن تتخطى ال 100 مليون جنيه

يعد فيلم كيرة والجن من الأفلام التي نالت اهتمام كبير من جماهير السينما المصرية، حيث إنه بدء عرض الفيلم في السينمات المصرية في موسم عيد الأضحى الماضي وكانت الجماهير المصرية بالآلاف على شباك التذاكر في السينمات المختلفة فور عرض الفيلم، ونال إعجابهم بمجرد نزوله السينمات.

علاوة على ذلك، يحتوي الفيلم على طاقم عمل من نجوم السينما المصرية التي يحبهم الجمهور المصري والعربي بشكل عام، وعلى رأسهم النجم “أحمد عز”، الذي يعشقه الجماهير المصرية لتطوره الملحوظ في السينما والدراما، وأيضاً النجم الكبير والمحبوب “كريم عبدالعزيز”، والنجمة “هند صبري”، وغيرهم من النجوم المصريين المعروفين.

إيرادات فيلم كيرة والجن

بلغت إيرادات فيلم كيرة والجن في السينمات المصرية والعالمية حتى الآن 101 مليون جنيه، ليدخل لنادي ال 100، وفي طريقه لتصدر أعلى الأفلام في الإيرادات في السينما المصرية، لأن فيلم “الفيل الأزرق 2” يحتل الصدارة بفارق 3 مليون جنيه أي بمجموع إيرادات 104 مليون جنيه.

أحداث فيلم أحمد عز وكريم عبدالعزيز

تدور أحداث الفيلم في حقبة زمانية قديمة وترجع لعام 1919، وهو يتحدث عن قصة حقيقية لمجموعة من الأبطال الذين قاموا بالمقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي في أيام ثورة 1919 وبعده ب 5 أعوام أي حتى عام 1924، وعندما كان يوجد حالة من الغليان التي كان يعيشها فيها الشارع المصري مع اندلاع الثورة.

ويستمر عرض فيلم كيرة والجن في السينمات المصرية وحول العالم في الكثير من السينمات وتستمر الإيرادات في الزيادة، ولكن في هذه الفترة بعد طرح فيلم “تسليم أهالي” للفنانة دنيا سمير غانم يتفوق تسليم أهالي على كيرة والجن في الإيرادات هذه الفترة.

أبطال فيلم كيرة والجن وضيوف الشرف

يشارك في بطولة “كيرة والجن” النجوم المصريين: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ورزان جمال، ولارا إسكندر، وعلي قاسم، وتامر نبيل، ويذكر أن الفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

علاوة على ذلك، ضيوف الشرف بالفيلم هم فنانين مصريين وغير مصريين وتضمنت القائمة الأسماء الآتية في ضيوف الشرف: روبي، وسلوى عثمان، وسلوى محمد علي، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وأحمد كمال، ورشدي الشامي، وعارفة عبد الرسول ومحمد عبدالعظيم.