إيرادات الأفلام اليوم الأحد: ماكو في الصداره والإنس والنمس يلاحقه

منافسه قويه بين الأفلام في السينما المصرية فيعرض حالياً 7 أفلام في دور العرض المصرية من ضمنهم فيلم ماكو وهو من الأفلام المختلفه في السينما المصرية فكرته عن قصه حقيقية عن غرق العباره سالم إكسبريس وفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز وفيلم مش ان بطولة الفنان تامر حسني وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفيلم الإنس والنمس بطولة الفنان محمد هنيدي وفيلم 200‪ جنيه وفيلم موسى كل هذا الافلام تعرض حالياً في السينما المصرية وبينهما منافسه قويه فحقق السبع أفلام يوم 5 سبتمبر الموافق الأحد إيرادات بلغت مليونا و845 ألفا و979 جنيها ونعرض لكم في هذا المقال ما حققه كل فيلم في يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر

فيلم ماكو

تصدر فيلم ماكو إيرادات الأفلام اليوم الأحد فحقق فيلم ماكو أمس إيرادات بلغت مليونا و715 ألفا و139 جنيهًا فيلم ماكو بطوله العديد من الفنانين واخراج المخرج محمد هشام الرشيدي

فيلم الإنس والنمس

فيلم الإنس والنمس في المركز الثاني وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي وحقق فيلم الإنس والنمس اليوم الأحد ايرادات بلغت 392 ألفا و509 جنيهات

فيلم موسى

فيلم موسى ضمن سلسلة أفلام المستضعفون وهو إخراج المخرج بيتر ميمي وبطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وحقق فيلم موسى إيرادات بلغت 231 ألفا و484 جنيها ليصبح في المركز الثالث

فيلم 200‪ جنيه

جاء في المركز الرابع فيلم ٢٠٠ فحقق فيلم ٢٠٠ جنيه أمس إيرادات بلغت 206 آلاف و268 جنيهًا فيلم ٢٠٠ جنيه بطوله العديد من الفنانين الكبار من أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنانه إسعاد يونس والفنانه غاده عادل

فيلم العارف

احتل فيلم العارف المركز الخامس وحقق فيلم العارف إيرادات بلغت 186 الفًا و476 جنيها فيلم العارف هو فيلم اكشن بطوله الفنان أحمد عز

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جاء في المركز السادس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين وحقق إيرادات بلغت 72 ألفا و855 جنيها

فيلم مش انا

احتل المركز الأخير فيلم مش انا بطوله الفنان تامر حسني وحقق الفيلم إيرادات بلغت 41 ألفا و248 جنيها