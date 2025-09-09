إيداع نجل محمد رمضان إحدى دور الرعاية غيابياً بعد واقعة اعتداء داخل نادٍ رياضي

شهدت مدينة 6 أكتوبر تطورًا قضائيًا جديدًا في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً مجتمعياً خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بنجل أحد أبرز نجوم الفن في مصر. فقد واصلت محكمة الطفل نظرها في القضية التي شغلت الرأي العام، وأصدرت قرارها بشأن مصير المتهم على خلفية واقعة اعتداء داخل أحد الأندية.

تفاصيل الحكم

أيدت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، الحكم الصادر غيابياً بإيداع أحد المتهمين داخل دار رعاية تأديبية، بعد رفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من هيئة الدفاع لعدم حضور الجلسة.

القضية مرتبطة باتهام شاب بالاعتداء على زميل له داخل نادي نيو جيزة، ما تسبب في إصابات سطحية بالوجه.

خلفية الواقعة

تقدمت والدة الطالب المصاب ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر، أوضحت فيه أن ابنها، وهو تلميذ بالصف السادس الابتدائي في إحدى مدارس الشيخ زايد، تعرض للضرب داخل النادي. التحقيقات انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الطفل.

مسار الجلسات

كانت المحكمة قد حددت جلسة 15 مايو الماضي لمناقشة المتهم، لكنه لم يحضر بدعوى تعرضه لوعكة صحية. وفي الجلسة نفسها صدر حكم غيابي يقضي بإيداعه في إحدى دور الرعاية، وهو ما تم تأييده لاحقاً.

إعلان الصلح عبر المنشور الرسمي

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منشورًا أرفقه بصور تجمعه مع الطفل عمر وأسرتهم، علق فيها: