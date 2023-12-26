إيحاءات جنسية.. القصة الكاملة لأزمة أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة”

أثارت أغنية الفنانة روبي الجديدة، التي تم طرحها منذ ساعات قليلة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” تحت عنوان “3 ساعات متواصلة”، جدلًا واسعًا بسبب الكلمات الجريئة التي تضمنتها.

الفنانة روبي بالحجاب في أحد أعمالها الفنية السابقة - مصدر الصورة: يوتيوب

حيث انتقد الجمهور الأغنية بسبب استخدام بعض العبارات الجريئة مثل “أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك.. إزاي قلبي بيعشقك”.

وفيما يتعلق بذلك، أكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أن النقابة ليست مسؤولة عن رقابة الأغنية، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تتعلق بالمصنفات الفنية.

وقد انتقد عدد من النقاد الأغنية، بما في ذلك الناقد طارق الشناوي الذي عبر عن انزعاجه من البيان الصادر عن نقابة الموسيقيين واصفا إياه بأنه هزيل وسلفي، وأكد أن النقابة تسعى إلى منع الأغاني دون وجود كلمات خارجة، مما يشكل تهديدا للفن.

يعد هذا التعاون الفني بين روبي والملحن عزيز الشافعي، الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها، وتم توزيعها بواسطة توما، نتاجًا للتأخير الذي حدث في إصدار الأغنية في أكتوبر الماضي بسبب الأحداث السياسية والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.