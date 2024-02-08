“إهانة للفن المصري”.. ويجز يعلّق على حادثة الاعتداء على “رابر” شهير

أعرب مغني الراب ويجز، عن غضبه واستيائه الشديد، من الحادث الذي تعرض له الرابر المصري زياد ظاظا، والتعدي عليه من قبل أحد أعضاء فريق راب مصري شهير، مما أدى إلى تعرضه إلى إصابته بجروح خطيرة.

ويجز - صورة أرشيفية

وكتب ويجز “ستوري” على حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” قائلًا: “اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن، أنا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم إن فيه جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل أي اعتداء على أي فنان أو حد.

وتابع: “بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤوليتهم من تصرف الشاب ده، وبطلب من كل المنظّمين والمعلنين وقف التعامل معاه، ومتأكد إن القانون هيجيب حق الناس دي اللي إتأذت بسبب الغل والهمجية دي، وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب”.

جدير بالذكر أن مطرب الراب زياد ظاظا قد تعرض للضرب والاعتداء من قبل 12 فردًا على دراجات نارية من فريق “معادي تاون مافيا”، وتعدوا عليه بالصاعق الكهربائي والأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابته بجروح وحروق خطيرة.