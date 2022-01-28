إنهيار دنيا وإيمي سمير غانم لحظة تسلم تكريم والديهما في حفل Joy awards

قامت كلاً من الفنانة دنيا والفنانة إيمي سمير غانم، بإستلام جائزتي تكريم والديهما النجمين الراحلين “سمير غانم، ودلال عبدالعزيز”، وكان ذلك أثناء حفل توزيع جوائز “Joy awards” صناع الترفية، المقام في الرياض، وقد انهاروا أثناء صعودهما على المسرح حزنا على والديهما.

إنهيار دنيا وإيمي سمير غانم لحظة تسلم تكريم والديهما

قد انهارت كلا من إيمي ودنيا سمير غانم أثناء صعودهما على المسرح، وذلك بعد القيام بعرض فيديو قصير، يحتوي على لقطات من أشهر أعمال والديهما، إلى جانب الحديث عن قصة الحب التي جمعتهما، مما أدي ذلك إلى دخولهما في نوبة من البكاء منعتاهما من سرد كلمتين كانتا ترغبان في تقديمها وقالت دنيا باكية : «حقيقي بشكركم على الحب ده .. وكنت محضرة كلمة أقولها بس لما شفت الفيديو ضاعت مني» وبصوت متقطع قالت «إيمي» : «أنا كمان كنت محضرة كلمة أقولها ، وبشكركم ، ده أول ظهور ليا، ونسيت هقول إيه».

ومن المؤكد بأن ذلك كان أول ظهور لهما سويًا بعد وفاة والديهما “الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز”، وقد ظهرت الفنانة “دنيا سمير غانم، وشقيقتها الفنانة إيمي” في حفل “توزيع جوائز صناع الترفية”، المقام بمدينة الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبالرغم أن إيمي ودنيا سمير غانم، استطاعوا تخطي أحزانهما أخيرًا، وعادا سويًا لممارسة حياتها بشكل طبيعي، وحضور الفعاليات الفنية، إلا أنهما قررتا أن يحافظن على ارتداء فساتين باللون الأسود، اعتبره البعض رمزًا للحداد الذي لم تتخلص منه نهائيًا بعد.