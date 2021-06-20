إنقاذ شارع إسماعيل أباظة بحي السيدة زينب من الباعة الجائلين

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد قام بتوجيه أجهزة المنطقة الجنوبية بحي السيدة زينب لشن حملة موجه لشارع إسماعيل أباظة والمعروف بشارع محطة مترو سعد زغلول بهدف رفع إشغالات الباعة الجائلين وذلك بعد تلقي المحافظة عدد من الشكاوى من قاطني الشارع بتحوله إلى سوق عشوائي وخاصة المنطقة المجاورة لمحطة مترو سعد زغلول مما تسبب في غلق منافذ الدخول والخروج السطحية من المحطة، كما أدى لاختناقات مرورية وإزعاج سكان الشارع.

وتمكن حي السيدة زينب متمثلا في أجهزة الحي بالاستعانة والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والجهات الأمنية من رفع المخلفات والقمامة والاشغالات التي خلفها الباعة الجائلين بالسوق ومن أمام مداخل ومخارج محطة المترو.

هذا وقد وجه سيادة المحافظ بأهمية المتابعة والاشراف لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى للشارع؛ مع قام بالتنبيه على رؤساء الأحياء بضرورة التعامل الفوري مع شكاوي المواطنين وأخذ الخطوات اللازمة للعمل على معالجتها، والحرص الدائم على التواصل مع مواطني العاصمة وتكثيف الجهود لإزالة أي مشكلات.

كما أعلن محافظ القاهرة عن ضرورة وجود حملات مكثفة مستمرة تهدف للقضاء على إشغالات الطرق والشوارع والتي يتسبب فيها الباعة الجائلين والمقيمين بصفة دائمة، مؤكدا عدم السماح باحتلال الشوارع والأرصفة بإشغالات المحال التجارية، مطالبا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء، مع عدم السماح بأي استثناءات في تطبيق القانون وذلك بهدف استعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين وعدم مضايقة المارة وتسيير الحركة المرورية دون تعطيل.