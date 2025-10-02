إنعام سالوسة.. الوجه الخفي خلف سندريلا الشاشة

قد لا يعرف كثيرون أن الفنانة القديرة إنعام سالوسة، صاحبة التاريخ الطويل في الدراما والسينما، بدأت مشوارها الفني بدور مختلف تمامًا عما اعتاده الجمهور.

ففي إحدى مراحلها الأولى، كانت بمثابة “الظل” لسندريلا الفن سعاد حسني.

القصة تعود إلى فيلم نادية، المأخوذ عن رواية للأديب يوسف السباعي وإخراج أحمد بدرخان، حيث جسدت سعاد حسني دور شقيقتين توأم هما “نادية ومنى”. ولصعوبة أداء المشاهد الثنائية آنذاك، استعان صناع الفيلم بإنعام سالوسة كدوبليرة لسعاد، خاصة مع التشابه الجسدي الكبير بينهما.

المفارقة أن الفيلم حقق نجاح كبير عند عرضه، ولم يلحظ الجمهور وقتها أن هناك من شاركت سندريلا الشاشة في بعض المشاهد.

ولم تُكشف هذه التفاصيل إلا لاحقًا، حين تحدثت إنعام سالوسة بنفسها عن التجربة في أحد البرامج.

علاقة الصداقة بين إنعام وسعاد تعود إلى ما قبل دخولهما عالم السينما، إذ جمعتهما فرقة عبد الرحمن الخميسي المسرحية، حيث بدأت ملامح موهبتهما تتشكل وتشق طريقها نحو النجومية.

تلك الحكاية من الكواليس تكشف جانب إنساني ومهني مميز في مسيرة إنعام سالوسة، التي تحولت من دوبليرة في بداياتها إلى واحدة من أهم نجمات التمثيل في الدراما المصرية لعقود طويلة.